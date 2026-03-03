Obavijesti

Iran gađao američki konzulat u Dubaiju. Emirati: Iran nas je napao preko 1000 puta!

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: X/Screenshoot

Prema službenim izjavama Ujedinjenih Arapskih Emirata, zemlja je bila izložena više od 1000 napada od kada je Iran lansirao rakete i dronove u regiji

Admiral

Američki državni tajnik Marco Rubio potvrdio je da je dron pogodio parkiralište uz zgradu konzulata.

 - Dok sam dolazio ovamo, vidio sam i medijske izvještaje o konzulatu u Dubaiju. Posljednja informacija koju sam dobio nekoliko sekundi prije nego što sam stao pred ove kamere jest da je dron, nažalost, pogodio parkiralište uz zgradu konzulata te izazvao požar na tom mjestu - rekao je.

 - Cijelo osoblje je na sigurnom i svi su evidentirani. Kao što znate, ranije smo počeli smanjivati broj osoblja u našim diplomatskim predstavništvima -  dodao je Rubio.

 - Naša veleposlanstva i diplomatska predstavništva pod izravnim su napadom terorističkog režima - naveo je. Konzulat se nalazi u gusto naseljenom dijelu grada, u blizini britanskog veleposlanstva i saudijskog konzulata.

Prema službenim izjavama Ujedinjenih Arapskih Emirata, zemlja je bila izložena više od 1000 napada od kada je Iran lansirao rakete i dronove u regiji kao odmazdu na američko-izraelske zračne udare — napadi su uključivali stotine balističkih raketa i bespilotnih letjelica koje su detektirane i presretnute nad UAE ili njegovim vodama.

Četvrti je dan rata, borbe se ne smiruju. Iako je Iran ostao bez cijelog državnog vrha, stalno bombardira Izrael i američke baze na Bliskom istoku. Trump i Rubio tvrde da najžešći udari tek dolaze
