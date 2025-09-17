Obavijesti

SMRTNA KAZNA

Iran je pogubio još jednog muškarca: Špijunirao za Izrael?

Piše HINA,
Iran je pogubio još jednog muškarca: Špijunirao za Izrael?
Foto: DILARA SENKAYA/REUTERS

Iran je pogubio još jednog muškarca jer je navodno prikupljao informacije za Izrael, objavili su državni mediji u srijedu.

Upleten u višedesetljetni rat u sjeni s Izraelom, Iran je pogubio mnoge pojedince koje optužuje za veze s Mossadom, izraelskom obavještajnom službom. Pogubljenja Iranaca osuđenih za špijunažu za Izrael dramatično su porasla ove godine, s najmanje devet smrtnih kazni izvršenih u posljednjih nekoliko mjeseci.

Državni mediji izvijestili su da je pogubljeni muškarac, identificiran kao Babak Shahbazi, radio s Esmailom Fekrijem koji je pogubljen u lipnju nakon što je osuđen da je špijunirao za Izrael od početka 2022. godine. 

TIJEKOM IZRAELSKOG BOMBARDIRANJA Iranski mediji objavili: Naš predsjednik Pezeškian bio je ozlijeđen u ratu s Izraelcima!
Iranski mediji objavili: Naš predsjednik Pezeškian bio je ozlijeđen u ratu s Izraelcima!

"Babak Shahbazi (...) jutros je pogubljen vješanjem nakon sudskog postupka i nakon što je njegovu kaznu potvrdio Vrhovni sud", izvijestila je državna novinska agencija Mizan, prenosi France Presse. 

Shahbazija su optužili da je koristio položaj izvođača radova na postavljanju rashladnih uređaja kako bi prikupio informacije s osjetljivih lokacija poput serverskih soba i centara povezanih s vojnim i sigurnosnim aparatom.

