Iran: Pogodili smo američki nosač. SAD: Rakete se nisu ni približile Abrahamu Lincolnu

Iranska revolucionarna garda (IRGC) tvrdi da je s četiri balistička projektila napala američki nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln, izvijestili su iranski državni mediji. Riječ je o petom nosaču zrakoplova klase Nimitz u sastavu Američke ratne mornarice.

- Američki nosač zrakoplova Abraham Lincoln pogođen je s četiri balističke rakete - poručio je Sepah.

Na nosaču Abraham Lincoln nalaze se najnoviji nevidljivi borbeni zrakoplovi F-35, sposobni izbjeći neprijateljske radare. Njegovu udarnu skupinu čine tri razarača opremljena krstarećim projektilima Tomahawk za napade na kopnene ciljeve, a obično je prati i podmornica na nuklearni pogon s istim naoružanjem.

Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) oglasilo se o iranskom napadu na nosač aviona USS Abraham Lincoln

- Lincoln“ nije pogođen. Lansirani projektili nisu mu se ni približili. „Lincoln“ nastavlja lansirati zrakoplove u potpori neumornoj kampanji Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM) s ciljem obrane američkog naroda uklanjanjem prijetnji koje dolaze od iranskog režima - poručili su.

Jesu li balističke rakete za brodove?

Balističke rakete u pravilu nisu izvorno namijenjene za napade na brodove, nego za gađanje kopnenih ciljeva na velikim udaljenostima, poput vojnih baza, gradova ili infrastrukture. Klasične balističke rakete slijede unaprijed izračunatu putanju i posebno su učinkovite protiv statičnih ciljeva. Međutim, posljednjih desetljeća razvijene su tzv. protubrodske balističke rakete (ASBM) koje imaju sposobnost manevriranja u završnoj fazi leta i korištenja naprednih senzora za praćenje pokretnih ciljeva na moru.

Iran je razvio sustave kao što je: Khalij-e Fars (Persian Gulf), supersonična balistička raketa koja je dizajnirana posebno za napad na brodove, s domaćim sustavom vođenja koji omogućuje precizno gađanje pomičnih ciljeva na moru; koristi se kao dio iranske pomorske obrane. Uz balističke, Iran ima i klasične protubrodske krstareće projektile poput Noor, Qader, Ra’ad.