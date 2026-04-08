Iran: Neprijatelj je pretrpio neviđen, povijesni poraz

Piše Filip Sulimanec,
Iran: Neprijatelj je pretrpio neviđen, povijesni poraz
Foto: Majid-Asgaripour

Iransko sigurnosno vijeće poručilo je da je Trump doživio veliki poraz te da pregovori počinju u petak u Pakistanu

Donald Trump je kao i po običaju odgodio eskalaciju s Iranom. Sat vremena prije isteka ultimatuma kojeg je postavio Islamskoj Republici, Trump je rekao da odgađa napade na dva tjedna i da se Hormuz mora otvoriti.

Iransko sigurnosno vijeće tvrdi da je Trump pristao na deset iranskih zahtjeva, te da su SAD i Izrael doživjeli poraz.

 - Sjedinjene Američke Države su bile prisiljene prihvatiti iranski prijedlog od 10 točaka, koji uključuje: temeljitu obvezu nenapadanja, nastavak iranske kontrole nad Hormuškim tjesnacem, prihvaćanje obogaćivanja urana, ukidanje svih primarnih i sekundarnih sankcija, prestanak svih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a i Odbora guvernera, odštetu Iranu, povlačenje američkih borbenih snaga iz regije te obustavu rata na svim frontama, uključujući borbu protiv islamskog otpora u Libanonu - poručili su.

 - Na početku ovog nepravednog rata, neprijatelj je vjerovao da može brzo ostvariti potpunu vojnu dominaciju nad Iranom, stvoriti političku i društvenu nestabilnost te prisiliti Iran na pokoravanje. Pretpostavljali su da će iranske raketne i bespilotne sposobnosti biti brzo neutralizirane i nisu vjerovali da Iran može odgovoriti tako moćno izvan svojih granica i diljem regije. Bili su uvjereni da će ovaj rat završiti Iranom i omogućiti im da unište ono što se opisuje kao posljednje uporište čovječanstva, dopuštajući daljnje neograničene akcije. Zamišljali su podjelu Irana, pljačku njegove nafte i bogatstva te ostavljanje njegovog naroda u dugotrajnoj nestabilnosti i nesigurnosti. Unatoč dubokoj boli zbog mučeništva svog vođe, iranski borci i njihovi saveznici oslanjali su se na vjeru u Boga i nadahnuće od vođe mučenika kako bi neprijateljima pružili povijesnu lekciju, osvetili prošle zločine i osigurali da neprijatelj zauvijek odustane od misli o agresiji protiv Irana - likuju Iranci.

Pregovori u petak

Sigurnosno vijeće dodalo je da će pregovori sa SAD-om početi 10. travnja u glavnom gradu Pakistana.

Komentari 4
