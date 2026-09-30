Iran o primirju: 'Dobili smo odgovor SAD-a na naš prijedlog'

Iran je u srijedu rekao da je zaprimio odgovor Sjedinjenih Američkih Država na njegov najnoviji prijedlog da se oživi urušeno primirje na Bliskom istoku, nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump kazao da ga je odbio.

Saveznici Irana su slavili u srijedu nakon što je Washington povukao svoje posljednje snage iz susjednog Iraka, gdje je 4500 američkih vojnika poginulo u najvećem ratu koji su Sjedinjene Američke Države vodile u ovom stoljeću. Preko 200.000 iračkih civila je ubijeno u kaosu nakon što su američke snage svrgnule diktatora Sadama Huseina 2003.

Teheran američko povlačenje vidi kao pobjedu svoje "osovine otpora" sastavljene od proiranskih oružanih skupina te kao korak prema izbacivanju američkih snaga iz regije.

Američko-izraelski rat protiv Irana sada traje preko sedam mjeseci, a Iran je prošlog tjedna predstavio prijedlog prema kojemu bi SAD ukinuo svoju blokadu iranskih luka, a Teheran bi unutar sedam dana ponovo otvorio Hormuški tjesnac.

Trump je u nedjelju rekao da je odbacio prijedlog, no iranski šef diplomacije Abas Arakči je kazao da Teheran nije zaprimio službenu odbijenicu. U objavi na društvenoj mreži X u srijedu glasnogovornik iranske vlade je rekao da je Arakči prenio američkih odgovor iranskoj vladi.

Iran tvrdi da namjerava obnoviti privremeni sporazum koji se urušio nekoliko tjedana nakon što su ga Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškijan potpisali u lipnju.

Katarski posrednici su prošlog tjedna prenosili poruke između američkih i iranskih izaslanika na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku, što su prvi pregovori između sukobljenih strana otkako je propao prekid vatre.

Dužnosnik brifiran o pregovorima, koji nije Iranac te je s Reutersom razgovarao pod uvjetom da ostane anoniman, kazao je da je Katar brifirao Arakčija o američkom odgovoru u utorak kada je Arakči sletio u Dohu vraćajući se u Iran iz New Yorka. Prema dužnosniku, sukobljene strane se uglavnom slažu glede potrebnih koraka, no ne i glede njihovog redoslijeda.

Iran želi sporazum koji će mu predati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, najvažnijim prolazom za prijevoz nafte u svijetu, koji se nalazi uz njegovu obalu.

Promet u tjesnacu se proteklih tjedana intenzivirao, pri čemu brodarske tvrtke naplaćuju velike naknade s obzirom na rizik od napada. No, opskrba sirovom naftom, naftnim derivatima i zemnim plinom je i dalje poremećena. Britanska agencija za pomorske trgovačke operacije (UKMTO) je u srijedu izvijestila da su dva broda pogođena projektilima prethodnog dana.

Američko povlačenje u Iraku se smatra porazom Washingtona

Američki i irački dužnosnici su u srijedu najavili povlačenje posljednjih američkih vojnika iz baza u Iraku čime je Trumpove administracija ostvarila plan dogovoren 2024. za vrijeme predsjednika Joea Bidena dok vodi rat protiv susjednog Irana.

Povlačenje su pozdravili Iran i njegovi saveznici. Ono predstavlja "povijesnu pobjedu za skupine iračkog Islamskog otpora i časne Iračane te poraz za američki projekt", kazao je Abu Modžtaba al-Jasiri, zapovjednik Islamskog otpora u Iraku, krovne organizacije koja okuplja proiranske oružane skupine.

Irak, na koji je SAD 2003. izvršio invaziju, ima šijitsku većinu kao i Iran, a Teheran je tamo uspostavio širok politički i vojni utjecaj.

Zemlja je često služila kao poprište posredničkog rata između SAD-a i Irana. Od 18 američkih vojnika ubijenih otkako je Trump započeo operaciju "Epski bijes" u veljači, sedmero je poginulo u Iraku. Washington krivi proiranske skupine u Iraku za napade na susjedne zemlje, poput napada na saudijski naftovod prije tri tjedna.

Američko povlačenje znači "mogućnost da će se proiranske snage osokoliti bez zapadne vojne prisutnosti", rekao je politički analitičar sa sjedištem u Bagdadu Ahmed Junis.

"Te skupine bi mogle pokušati proširiti svoju ulogu u oblikovanju državnih politika i učvrstiti svoje prisustvo u ključnim institucijama", dodao je.

Ankete u SAD-u pokazuju da je rat protiv Irana nepopularan od početka. Poremećaji u globalnoj opskrbi energentima i posljedično povećanje cijena goriva su naškodili Trumpovoj Republikanskoj stranci koja nastoji zadržati većinu u oba doma Kongresa na izborima za pet tjedana.

Iranska Revolucionarna garda je u utorak pozvala Amerikance da ne glasaju za Trumpove saveznike.

"Uklonite s vlasti zle, varljive i nasilne političare odgovorne za trenutno stanje Amerike", napisali su u pismu američkim biračima na 26 stranica. "Pobrinite se za to da vaši političari razumiju da se svijet promijenio".

Rat je pogoršao gospodarsku krizu unutar Irana, ali Teheran je zadržao sposobnost napada na susjede i brodove u tjesnacu kojim je prije rata prolazila petina svjetske nafte. Trump tvrdi da će rat uskoro završiti, a da će se Iran na koncu predati.

"Ne znam hoće li već sada odustati, ali će odustati", rekao je novinarima u utorak. "Ide im jako loše".