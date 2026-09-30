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DOGOVORILI JOŠ 2024.

Američke snage otišle iz Iraka, hoće li ostati prostor za bujanje proiranskih skupina i ISIL-a

Piše HINA,
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Američke snage otišle iz Iraka, hoće li ostati prostor za bujanje proiranskih skupina i ISIL-a
Foto: Stringer
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Povlačenje, koji su pozdravili Iran i njegovi saveznici, dogovoreno je 2024. u vrijeme predsjednika Joea Bidena i provedeno u mandatu Donalda Trumpa i rata protiv Irana koji utjecaj u Iraku ostvaruje preko nekih oružanih skupina

Američke snage povukle su se u srijedu iz svojih preostalih baza u Iraku, izazivajući bojazan da iza sebe ostavljaju sigurnosni vakuum koji bi mogao ojačati proiranske milicije i dovesti do regrupiranja Islamske države.

Povlačenje, koji su pozdravili Iran i njegovi saveznici, dogovoreno je 2024. u vrijeme predsjednika Joea Bidena i provedeno u mandatu Donalda Trumpa i rata protiv Irana koji utjecaj u Iraku ostvaruje preko nekih oružanih skupina.

Do odlaska dolazi 23 godine nakon što su američke snage svrgnule diktatora Sadama Huseina, što je izazvalo pobunu i kaos u kojem je nastala Islamska država.

I dok je odlazak američkih vojnika popularan među Iračanima, neki strahuju da snage sigurnosti koje je financirao i obučio SAD nisi u stanju zaštititi zemlju u kojoj je 4500 Amerikanaca poginulo u više od 20 godina rata.

Američke snage napale su Irak 2003. i praktično okupirale zemlju, postavile šijitsku vladu i borile se protiv sadamovih lojalista a potom al-Qaede, prije nego što su se povukle krajem 2011. Vratile su se tri godine poslije da bi pomogle iračkim snagama da poraze sunitsku Islamsku državu u ratu od 2014. do 2017.

Dvostuko više Amerikanaca poginulo je u operaciji "Iračka sloboda" nego u ratu u Afganistanu iz kojeg se američka vojska kaotično povukla 2021.

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Komentari 2
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