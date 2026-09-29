Novi udar SAD-a na Iran: Sankcionirali deset ljudi i organizacije iz pet država

Sjedinjene Američke Države pojačale su ekonomski pritisak na Iran uvođenjem novih sankcija protiv deset pojedinaca i protiv organizacija koje su optužene za pružanje potpore iranskim programima naoružanja. Mjerama je predviđeno zamrzavanje u Sjedinjenim Državama sve imovine koja pripada tim pojedincima i ostalim subjektima te su zabranjene transakcije s njima, objavilo je u utorak ministarstvo financija SAD-a.

Subjekti i pojedinci obuhvaćeni sankcijama djeluju u Kini, Hong Kongu, Pakistanu, Saudijskoj Arabiji i Turskoj.

Ministarstvo ih je optužilo za nabavu dijelova za oružje za iransko ministarstvo obrane.

Svrha sankcija je oslabiti sposobnost Teherana da ponovno pokrene svoje programe naoružanja te povećati troškove svima onima koji pomažu Iranu u nabavi vojnih komponenti, pojasnilo je ministarstvo.

Washington je uveo niz sankcija subjektima optuženima za pružanje potpore Iranu.

Prethodne su mjere bile usmjerene na drugu najveću rusku banku VTB i tursku banku Golden Global Bank, kao i na pojedince i organizacije optužene za potporu miliciji Kataib Hezbolah u Iraku te libanonskom Hezbolahu.

Washington je uveo sankcije i nekolicini velikih iranskih zrakoplovnih kompanija.

Na američki popis sankcioniranih subjekata dodano je ukupno 27 iranskih zračnih prijevoznika, a među njima su Kish Airlines, Iran Airtour i ATA Airlines.