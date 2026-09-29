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POJAČALI PRITISAK

Novi udar SAD-a na Iran: Sankcionirali deset ljudi i organizacije iz pet država

Piše HINA,
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Novi udar SAD-a na Iran: Sankcionirali deset ljudi i organizacije iz pet država
Foto: Evan Vucci
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Svrha sankcija je oslabiti sposobnost Teherana da ponovno pokrene svoje programe naoružanja te povećati troškove svima onima koji pomažu Iranu u nabavi vojnih komponenti, pojasnilo je ministarstvo

Sjedinjene Američke Države pojačale su ekonomski pritisak na Iran uvođenjem novih sankcija protiv deset pojedinaca i protiv organizacija koje su optužene za pružanje potpore iranskim programima naoružanja. Mjerama je predviđeno zamrzavanje u Sjedinjenim Državama sve imovine koja pripada tim pojedincima i ostalim subjektima te su zabranjene transakcije s njima, objavilo je u utorak ministarstvo financija SAD-a.

Subjekti i pojedinci obuhvaćeni sankcijama djeluju u Kini, Hong Kongu, Pakistanu, Saudijskoj Arabiji i Turskoj.

Ministarstvo ih je optužilo za nabavu dijelova za oružje za iransko ministarstvo obrane.

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Svrha sankcija je oslabiti sposobnost Teherana da ponovno pokrene svoje programe naoružanja te povećati troškove svima onima koji pomažu Iranu u nabavi vojnih komponenti, pojasnilo je ministarstvo.

Washington je uveo niz sankcija subjektima optuženima za pružanje potpore Iranu.

Prethodne su mjere bile usmjerene na drugu najveću rusku banku VTB i tursku banku Golden Global Bank, kao i na pojedince i organizacije optužene za potporu miliciji Kataib Hezbolah u Iraku te libanonskom Hezbolahu.

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Washington je uveo sankcije i nekolicini velikih iranskih zrakoplovnih kompanija.

Na američki popis sankcioniranih subjekata dodano je ukupno 27 iranskih zračnih prijevoznika, a među njima su Kish Airlines, Iran Airtour i ATA Airlines.

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