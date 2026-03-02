Obavijesti

Iran objavio snimku podzemnih tunela punih moćnog arsenala

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Screenshot/X

Na snimkama se vide golemi podzemni tuneli ispunjeni redovima dronova i projektila, od kojih su mnogi već postavljeni na lansirne rampe, spremni za djelovanje

Admiral

Iran je objavio videosnimku za koju tvrdi da prikazuje podzemne tunele pune bespilotnih letjelica i projektila, demonstrirajući vojnu silu kao odgovor na zajedničku operaciju Sjedinjenih Američkih Država i Izraela tijekom vikenda. U tom je napadu, prema iranskim izvješćima, ubijen Vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei, a državna novinska agencija Fars objavila je snimke koje nude rijedak uvid u masivni podzemni arsenal.

Na snimkama se vide golemi podzemni tuneli ispunjeni redovima dronova i projektila, od kojih su mnogi već postavljeni na lansirne rampe, spremni za djelovanje. Zidovi ukrašeni iranskim zastavama i velikim portretima pokojnog Hameneija dodatno naglašavaju poruku o borbenoj spremnosti i sposobnosti odmazde.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nije jasno kada je i gdje točno snimka nastala, no Islamska revolucionarna garda (IRGC) tvrdi da je upravo oružje iz takvih postrojenja korišteno u napadima na američke baze u regiji. Objava je uslijedila nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump potvrdio svoju ulogu u napadu.

NAPAD USRED NOĆI Iranski dron pogodio britansku zrakoplovnu bazu na Cipru
Iranski dron pogodio britansku zrakoplovnu bazu na Cipru

Prikazani podzemni objekti dio su mreže koju vojni analitičari nazivaju "raketnim gradovima". Riječ je o sustavu koji Iran razvija desetljećima, još od rata s Irakom osamdesetih godina, uz početnu tehnološku pomoć Sjeverne Koreje i Kine. Svrha ovih tunela, skrivenih duboko ispod planina i zaštićenih debelim slojevima betona i zemlje, jest zaštititi ključno naoružanje od zračnih udara i omogućiti lansiranje s minimalnim vremenom za reakciju.

UDAR NA IRAN Vojni vrh Irana je obezglavljen! Evo tko je ubijen u napadima
Vojni vrh Irana je obezglavljen! Evo tko je ubijen u napadima

Sustav je dizajniran za brzu paljbu; projektili se često nalaze na tračnicama koje ih, nakon ispaljivanja prethodnog, brzo postavljaju u poziciju za novo lansiranje. Iako je Teheran desetljećima uspješno skrivao lokacije, satelitske snimke koje su se pojavile u nedjelju pokazuju da su američki i izraelski udari pogodili neke od ulaza u tunele u planinama sjevernog Irana.

