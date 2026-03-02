Iran objavio snimku podzemnih tunela punih moćnog arsenala

Iran je objavio videosnimku za koju tvrdi da prikazuje podzemne tunele pune bespilotnih letjelica i projektila, demonstrirajući vojnu silu kao odgovor na zajedničku operaciju Sjedinjenih Američkih Država i Izraela tijekom vikenda. U tom je napadu, prema iranskim izvješćima, ubijen Vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei, a državna novinska agencija Fars objavila je snimke koje nude rijedak uvid u masivni podzemni arsenal.

Na snimkama se vide golemi podzemni tuneli ispunjeni redovima dronova i projektila, od kojih su mnogi već postavljeni na lansirne rampe, spremni za djelovanje. Zidovi ukrašeni iranskim zastavama i velikim portretima pokojnog Hameneija dodatno naglašavaju poruku o borbenoj spremnosti i sposobnosti odmazde.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nije jasno kada je i gdje točno snimka nastala, no Islamska revolucionarna garda (IRGC) tvrdi da je upravo oružje iz takvih postrojenja korišteno u napadima na američke baze u regiji. Objava je uslijedila nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump potvrdio svoju ulogu u napadu.

Prikazani podzemni objekti dio su mreže koju vojni analitičari nazivaju "raketnim gradovima". Riječ je o sustavu koji Iran razvija desetljećima, još od rata s Irakom osamdesetih godina, uz početnu tehnološku pomoć Sjeverne Koreje i Kine. Svrha ovih tunela, skrivenih duboko ispod planina i zaštićenih debelim slojevima betona i zemlje, jest zaštititi ključno naoružanje od zračnih udara i omogućiti lansiranje s minimalnim vremenom za reakciju.

Sustav je dizajniran za brzu paljbu; projektili se često nalaze na tračnicama koje ih, nakon ispaljivanja prethodnog, brzo postavljaju u poziciju za novo lansiranje. Iako je Teheran desetljećima uspješno skrivao lokacije, satelitske snimke koje su se pojavile u nedjelju pokazuju da su američki i izraelski udari pogodili neke od ulaza u tunele u planinama sjevernog Irana.