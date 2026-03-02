Obavijesti

News

Komentari 2
UDAR NA IRAN

Vojni vrh Irana je obezglavljen! Evo tko je ubijen u napadima

Piše Dijana Marić,
Čitanje članka: < 1 min
5

Među poginulima su i Hameneijeva kći, unuk, zet i snaha, ali i minstar obrane, šef Revolucionarne garde...

Admiral

Iran je najavio tešku odmazdu zbog ubojstva vrhovnog vođe, a vlasti su proglasile 40-dnevnu nacionalnu žalost u znak sjećanja na ubijenog vođu. Izraelska vojska objavila je da su u napadima ubijeni i Ali Šamhani, visoki savjetnik Alija Hameneija, te zapovjednik moćne Iranske revolucionarne garde, general Mohamed Pakpour. Prema pisanju iranskih medija, poginuli su i Hameneijeva kći, unuk, zet i snaha.

Napad na Teheran 00:05
napad na teheran | Video: IDF

Među ubijenima je, navodi se, i Aziz Nasirzadeh, ministar obrane i logistike Oružanih snaga, ključna osoba u obrambenom sustavu Teherana. U napadu je poginuo i Mohamad Širazi, načelnik Vojnog ureda vrhovnog vođe. The Times of Israel izvijestio je da je u tom uredu djelovao od 1989. godine. Prema navodima IDF-a, Širazi je bio zadužen za vezu između najviših zapovjednika oružanih snaga i vrhovnog vođe te je slovio kao jedna od ključnih figura u vrhu iranskog režima.

Popis uključuje i Ali Šamhanija, savjetnika vrhovnog vođe za sigurnosna pitanja, bivšeg zapovjednika morna,rice Iranske revolucionarne garde i nekadašnjeg zapovjednika iranske vojske. Hosein Džabal-Amelian, prema navodima IDF-a, bio je odgovoran za razvoj „naprednih tehnologija i naoružanja“ te je godinama unaprjeđivao „projekte u područjima nuklearnog, biološkog i kemijskog oružja“. Mohamed Pakpour se, prema istim navodima, povezuje s raketnim i bespilotnim napadima na Izrael.

Salah Asadi, načelnik obavještajne službe zapovjedništva Khatem al-Anbiyeh, opisan je kao visokorangirani obavještajni časnik iranskih oružanih snaga koji je vodio obavještajnu službu unutar zapovjedništva hitnih vojnih operacija te sudjelovao u planiranju iranske strategije, uključujući i prema Izraelu i SAD-u. Pojedini iranski mediji objavili su da je u raketnom napadu ubijen bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad. Nema službene potvrde o njegovoj smrti.

Komentari 2
Na iranskim ulicama ljudi su tugovali, ali i slavili. Proglašeno je 40 dana žalosti zbog smrti ajatolaha, a Revolucionarna garda najavila je žestok odgovor. Trump je upozorio Irance: NEMOJTE IĆI U ODMAZDU
Smrt vrhovnog vođe urušava percepciju nepobjedivosti. Stanovništvo, koje je slušalo poruke o iranskoj nadmoći i zapadnoj nemoći, sada se suočava s realnošću vojnog i političkog poraza.
Najmanje devet ljudi ubijeno je u iranskom napadu na izraelski grad Beit Shemesh, objavio je BBC. Ozlijeđeno je više od 20 ljudi. "Izvlačili smo ljude iz ruševina dok su nam rakete još letjele nad glavama. Više kuća je totalno uništeno", kazao je jedan od spasioca s terena. Pojavile su se i prve fotografije s lokacije snažnog udara iranske rakete, prizori su stravični...

