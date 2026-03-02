Vojni vrh Irana je obezglavljen! Evo tko je ubijen u napadima

Iran je najavio tešku odmazdu zbog ubojstva vrhovnog vođe, a vlasti su proglasile 40-dnevnu nacionalnu žalost u znak sjećanja na ubijenog vođu. Izraelska vojska objavila je da su u napadima ubijeni i Ali Šamhani, visoki savjetnik Alija Hameneija, te zapovjednik moćne Iranske revolucionarne garde, general Mohamed Pakpour. Prema pisanju iranskih medija, poginuli su i Hameneijeva kći, unuk, zet i snaha.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:05 napad na teheran | Video: IDF

Među ubijenima je, navodi se, i Aziz Nasirzadeh, ministar obrane i logistike Oružanih snaga, ključna osoba u obrambenom sustavu Teherana. U napadu je poginuo i Mohamad Širazi, načelnik Vojnog ureda vrhovnog vođe. The Times of Israel izvijestio je da je u tom uredu djelovao od 1989. godine. Prema navodima IDF-a, Širazi je bio zadužen za vezu između najviših zapovjednika oružanih snaga i vrhovnog vođe te je slovio kao jedna od ključnih figura u vrhu iranskog režima.

Popis uključuje i Ali Šamhanija, savjetnika vrhovnog vođe za sigurnosna pitanja, bivšeg zapovjednika morna,rice Iranske revolucionarne garde i nekadašnjeg zapovjednika iranske vojske. Hosein Džabal-Amelian, prema navodima IDF-a, bio je odgovoran za razvoj „naprednih tehnologija i naoružanja“ te je godinama unaprjeđivao „projekte u područjima nuklearnog, biološkog i kemijskog oružja“. Mohamed Pakpour se, prema istim navodima, povezuje s raketnim i bespilotnim napadima na Izrael.

Salah Asadi, načelnik obavještajne službe zapovjedništva Khatem al-Anbiyeh, opisan je kao visokorangirani obavještajni časnik iranskih oružanih snaga koji je vodio obavještajnu službu unutar zapovjedništva hitnih vojnih operacija te sudjelovao u planiranju iranske strategije, uključujući i prema Izraelu i SAD-u. Pojedini iranski mediji objavili su da je u raketnom napadu ubijen bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad. Nema službene potvrde o njegovoj smrti.