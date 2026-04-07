Iran odgovorio na prijetnje

Glasnogovornica iranske vlade Fatemeh Mohajerani izjavila je za državnu novinsku agenciju IRNA da je prijetnja Trumpa o uništenju iranske civilizacije "znak neznanja" koji neće pridonijeti mogućem dijalogu.

- Očuvanje mira i sigurnosti građana naš je glavni prioritet, a prijetnje neće uznemiriti javnost - rekla je Mohajerani u intervjuu u utorak.

- Vrata dijalogu otvaraju se uz poštovanje; put prijetnji, sitničavosti i ponižavanja nije put kojim se dolazi do razgovora - kazala je.

- Prijetiti ‘civilizaciji’ prije svega pokazuje nepoznavanje povijesti naroda koji je više puta prebrodio krize i i dalje opstaje - dodala je.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump oglasio se danas na svojoj društvenoj mreži Truth Social i uputio prijetnju Iranu.

- Cijela jedna civilizacija večeras će umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće. Ipak, sada kada imamo potpunu i totalnu promjenu režima, u kojoj će prevladati drukčiji, pametniji i manje radikalizirani umovi, možda se može dogoditi nešto revolucionarno dobro - TKO ZNA? Saznat ćemo večeras, u jednom od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj povijesti svijeta. 47 godina iznude, korupcije i smrti napokon će završiti. Bog blagoslovio veliki narod Irana! - objavio je Trump.

- Snaga kulture, logike i vjere u pravednost vlastitog cilja jedne "civilizirane" nacije nedvojbeno će prevladati nad logikom gole sile. Nacija koja čvrsto vjeruje u ispravnost svog puta iskoristit će sve svoje kapacitete i sposobnosti kako bi zaštitila svoja prava i legitimne interese - objavio je ranije na X-u Esmail Baghaei, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.

Prvi potpredsjednik Irana Mohammad Reza Aref izjavio je da je iranska civilizacija tisućama godina nadživjela "zablude" svojih neprijatelja.

Iran se, kako je rekao, neće dati zastrašiti Trumpovim prijetnjama.

- Naš odgovor na brutalnost neprijatelja je čvrsto stajati i oslanjati se na unutarnju snagu iranskog naroda - poručio je.