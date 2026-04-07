Iranski predsjednik: Ja i 14 milijuna Iranaca smo spremni poginuti za domovinu

Poznato je da je fenomen mučeništva, to jest Šehida široko rasprostranjen među šijitskim muslimanima, uključujući i Irance. Tako se iranski predsjednik Masoud Pezeškian oglasio na Muskovom X-u i poručio da su milijuni spremni poginuti za Iran.

Objava dolazi dok svijet s nestrpljenjem čeka hoće li Iran prihvatiti Trumpov ultimatum ili će krenuti neviđeno bombardiranje Islamske Republike.

- Više od 14 milijuna ponosnih Iranaca do sada se registriralo kako bi žrtvovali svoje živote za obranu Irana. I ja sam bio, jesam i ostat ću posvećen davanju svog života za Iran - poručio je Pezeškian koji je do sada bio pošteđen američko-izraelskih egzekucija, a međunarodna zajednica se pita koliko je uopće utjecajan u Iranu kojim vlada Sepah.