ODBIJANJE STRANE PRIJETNJE

Iran održao vojne vježbe u Perzijskom zaljevu

Piše HINA,
Iran održao vojne vježbe u Perzijskom zaljevu
Foto: Iranian Army/WANA (West Asia New

Državni mediji izvijestili su o masovnom ispaljivanju krstarećih projektila Qadr 110, Qadr 380 i Qadr 360 te balističkih projektila 303 na ciljeve u Omanskom zaljevu

Mornarica Iranske revolucionarne garde ispalila je balističke i krstareće projektile na simulirane ciljeve u Perzijskom zaljevu u petak, tijekom dvodnevnih vojnih vježbi usmjerenih prema odbijanju stranih prijetnji, izvijestili su državni mediji. Ranije, Iran je održao protuterorističke vježbe u sjeverozapadnoj provinciji Istočni Azerbajdžan s članovima Šangajske organizacije za suradnju (SCO), koje su, prema Press TV-u, trebale signalizirati "mir i prijateljstvo" prema susjednim zemljama te upozoriti neprijatelje da će "bilo kakve pogrešne procjene naići na odlučan odgovor."

Kopnene i pomorske vježbe slijede nakon 12-dnevnog rata između Izraela i Irana u lipnju, tijekom čega su se Sjedinjene Države pridružile Izraelu u napadu na iranska nuklearna postrojenja.

Državni mediji izvijestili su o masovnom ispaljivanju krstarećih projektila Qadr 110, Qadr 380 i Qadr 360 te balističkih projektila 303 na ciljeve u Omanskom zaljevu. Dronovi su simultano simulirali gađanje neprijateljskih baza, navodi se u izvješću.

Mornarica IRGC-a započela je vježbu u strateškom Hormuškom tjesnacu i Omanskom zaljevu u četvrtak.

Naglasili su, kako kažu, povećanu spremnost umjetne inteligencije i "nesalomljiv duh i otpor" svojih mornara u suočavanju s bilo kakvom prijetnjom.

Zapad iranske balističke projektile vidi i kao konvencionalnu vojnu prijetnju regionalnoj stabilnosti i mogući mehanizam za ispostavu nuklearnog oružja ako bi ga Teheran razvio.

Kopnene vježbe na sjeverozapadu zemlje bile su posljednje u nizu SCO vježbi usmjerenih prema poboljšanju koordinacije među članicama i partnerskim državama. Saudijska Arabija, Irak, Oman i Azerbajdžan također su sudjelovale u prekograničnim protuterorističkim vježbama.

SCO, euroazijski sigurnosni i gospodarski blok osnovan je 2001. godine da bi se borio protiv terorizma, separatizma i ekstremizma te često vrši zajedničke vojne vježbe sa svojim članicama.

Organizacija uključuje Kinu, Rusiju, Indiju, Pakistan i nekoliko srednjoazijskih zemalja, s partnerima u promatranju i dijalogu poput Irana, Saudijske Arabije i drugih zemalja koje sudjeluju u odabranim operacijama.

