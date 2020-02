Iran opet neuspješno lansirao raketu u svemir, kriv je Trump?

Najnoviji iranski pokušaj postavljanja satelita u svemir usprkos protivljenju SAD-a završio je neuspjehom, izjavio je državni iranski ministar obrane državnim medijima - prenosi Business Insider.

- Pokrenut je s uspjehom i ... postigli smo većinu naših ciljeva ... ali satelit 'Zafar' nije stigao u orbitu kako je planirano - rekao je službenik u nedjelju na državnoj televiziji.

Posljednji neuspjeh obilježava četvrti put zaredom da Iran nije uspio uspješno staviti satelit u svemir.

U siječnju 2019. iranska raketa koja je nosila satelit u svemir nije uspjela postići potrebnu brzinu tijekom treće faze leta, rekao je visoki dužnosnik za telekomunikacije državnim medijima, izvijestio je tada Associated Press.

In defiance of the international community & UNSCR 2231, #Iran ’s regime fired off a space launch vehicle today. The launch yet again shows that Iran is pursuing enhanced missile capabilities that threaten Europe and the Middle East.

SAD je kritizirao napore Irana, tvrdeći da je njegov satelitski program pokriće za razvoj tehnologije balističkih raketa dugog dometa.

Predsjednik Donald Trump rekao je da bi iranski svemirski program mogao pomoći da ostvari sposobnost interkontinentalnih balističkih raketa.

Iran tvrdi da raketa Simorgh nije ništa drugo do satelitsko lansirno vozilo. U veljači prošle godine Iran je napravio još jedan pokušaj.

Iranski ministar vanjskih poslova otkrio je u intervjuu za NBC News da taj također nije uspio.

Dodao je da njegova zemlja razmatra mogućnost sabotaže nakon izvještaja New York Timesa koji sugerira da bi SAD mogao stajati iza neuspjeha.

Iran je ponovno pokušao u kolovozu, ali je raketa eksplodirala na lansirnoj pločici. Negirajući američku krivnju, Trump je neobjašnjivo Tweetao sliku spaljenog iranskog lansiranja s tajnog brifinga, za koju se činilo da potječe iz jednog od najtajnijih špijunskih satelita u SAD-u.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3