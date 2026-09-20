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UPOZORENJE REGIJI

Iran SAD-u prenio svoje uvjete za ponovno otvaranje Hormuza

Piše HINA,
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Iran SAD-u prenio svoje uvjete za ponovno otvaranje Hormuza
Foto: Stringer
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Iran traži kraj rata, oslobađanje zamrznute imovine i ukidanje američke blokade prije nego opet otvori Hormuški tjesnac. Istodobno stiže i brutalno upozorenje SAD-u i regiji

Glavni iranski pregovarač je u nedjelju rekao da je njegova zemlja Sjedinjenim Američkim Državama prenijela svoje uvjete za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, pomorskog prolaza važnog za globalno gospodarstvo koji je u središtu višemjesečnog sukoba Teherana i Washingtona.

- Dok se uvjeti ne ispune, a američke obveze ispoštuju, neće biti moguće vratiti se u stanje koje je bilo prije pregovora i ponovo otvoriti Hormuški tjesnac - rekao je glavni pregovarač i predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf, objavila je državna televizija.

Promet u Hormuškom tjesnacu, kojim je prije sukoba prolazila petina svjetske nafte, Teheran je gotovo posve zaustavio otkako je počeo rat 28. veljače izraelsko-američkim napadima na Iran. SAD je zauzvrat uveo blokadu iranskih luka.

- Naša poruka i pojašnjenje naših uvjeta su jasno preneseni drugoj strani preko posrednika - objasnio je iranski dužnosnik.

Prethodnog dana je tajnik iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezaei naznačio da je iranske uvjete SAD-u prenio Katar, posrednik u sukobu.

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- Naši uvjeti su okončanje rata na svim bojištima, oslobađanje naše zamrznute imovine i ukidanje američke pomorske blokade - ponovio je u intervjuu za katarsku televiziju Al Jazeera.

Upozorenje regiji protiv napada na Iran

Iranske oružane snage su u nedjelju upozorile SAD i zemlje u regiji da ne napadaju Iran, objavila je državna televizija.

- Upozoravamo da će, ako Sjedinjene Države naprave pogrešku vezanu za Islamsku (Republiku) Iran, svi američki interesi i objekti u regiji postati meta naših neprestanih i bolnih napada. Upozoravamo da će se zemlje u regiji, ako se pridruže (američkoj) agresiji, smatrati sudionicima (sukoba) te više neće moći očekivati suzdržanost" iranskih snaga - priopćilo je središnje zapovjedništvo Hatam al-Anbija.

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Iranski dužnosnici su u subotu najavili da će pakistanski ministar unutarnjih poslova Mohsin Naqvi u nedjelju posjetiti Teheran radi pregovora. Pakistan je također posrednik između Irana I SAD-a.

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