SPREMNI ZA RAT

Iran se opasno priprema. Predstavili najmoćniju raketu i izgradili novi podzemni grad

Piše HINA,
Iran se opasno priprema. Predstavili najmoćniju raketu i izgradili novi podzemni grad
Projektil, koji Fars opisuje kao najnapredniji iranski projektil, navodno ima domet od 2000 kilometara i nosivost veću od jedne tone eksploziva

Iranski Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) rasporedio je Horamšar 4, novi balistički projektil srednjeg dometa, izvijestila je u četvrtak novinska agencija Fars.

Projektil, koji Fars opisuje kao najnapredniji iranski projektil, navodno ima domet od 2000 kilometara i nosivost veću od jedne tone eksploziva, navodi agencija.

Iran također stavlja u funkciju novi podzemni „grad projektila“ u svemirskom sjedištu IRGC-a, izvijestio je Fars.

O NUKLEARNOM PROGRAMU SAD ne prihvaća iranski zahtjev: Pregovori ostaju u Istanbulu
SAD ne prihvaća iranski zahtjev: Pregovori ostaju u Istanbulu

Teheran je uz to najavio značajnu promjenu u svojoj vojnoj politici nakon dvanaestodnevnog rata s Izraelom prošli lipanj, prelazeći s prethodnog obrambenog stava na strategiju prvog udara.

Novi projektil namijenjen je demonstraciji kapaciteta za snažan prvi ili uzvratni udar.

Sjedinjene Države već dugo pozivaju Iran da ograniči domet svojih balističkih projektila.

Teheran redovito objavljuje izvješća o novom naoružanju i uspješnim testiranjima oružja koje nije moguće neovisno provjeriti. Prema službenim izvješćima, on posjeduje nekoliko tipova projektila s dometom do 2000 kilometara, što ciljeve u Izraelu i američke baze u regiji Zaljeva stavlja unutar dometa.

