Iran: 'Trump s produljenjem primirja kupuje tek vrijeme'

Trump je rekao da djeluje na zahtjev Pakistana kako bi odgodio napade dok iranski čelnici i predstavnici ne iznesu ono što je nazvao jedinstvenim prijedlogom za okončanje sukoba

Trumpovo produljenje primirja je taktika za kupnju vremena za iznenadni udar, rekao je u utorak navečer savjetnik glavnog iranskog pregovarača.

Produljenje primirja američkog predsjednika Donalda Trumpa je "taktika za kupnju vremena" za iznenadni udar, rekao je savjetnik predsjednika iranskog parlamenta i glavnog pregovarača Mohammada Baqera Qalibafa.

Qalibafov savjetnik je u objavi na X-u rekao da nastavak američke blokade iranskih luka "nije ništa drugačiji od bombardiranja i da se mora suočiti s vojnim odgovorom."

Trump je u utorak najavio produženje primirja s Iranom kako bi Teheranu dao više vremena za pregovore, uz održavanje blokade iranskih luka.

U objavi na svojoj platformi Truth Social, američki predsjednik je napisao da je odlučio "produžiti primirje" dok "Iran ne predstavi prijedlog za okončanje sukoba" te da je naredio  američkim oružanim snagama da održe blokadu.

Trump je rekao da djeluje na zahtjev Pakistana kako bi odgodio napade dok iranski čelnici i predstavnici ne iznesu ono što je nazvao jedinstvenim prijedlogom za okončanje sukoba.

