UNATOČ RANJAVANJU

Iran tvrdi: Novi vrhovni vođa nema zdravstvenih problema

Piše HINA,
Američki ministar obrane Pete Hegseth u petak je rekao da je novi iranski vrhovni vođa "ranjen" i vjerojatno "unakažen"

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči u subotu je američkoj televiziji rekao da "nema problema" s novim vrhovnim vođom, Modžtabom Hameneijem, koji se još uvijek nije pojavio u javnosti ni nekoliko dana nakon imenovanja.

"Puno je optužbi ovog tipa. Vjerujem da će svijet vidjeti kako nema problema s novim vrhovnim vođom", rekao je ministar za tv-kanal MSNow odgovarajući na pitanje o njegovu zdravstvenom stanju nakon što je ranjen u bombardiranju.

"On obavlja svoje dužnosti u skladu s Ustavom i nastavit će to i činiti", rekao je ministar.

Sjedinjene Države objavile su da nude 10 milijuna dolara za informacije koje bi ih dovele do mjesta na kojemu se nalazi deset iranskih čelnika, među kojima je i Modžtaba Hamenei.

Njegova jedina javna izjava dosad je bila poruka koju je u četvrtak pročitao voditelj na državnoj televiziji. U njoj je obećao da će osvetiti američke i izraelske napade.

Njegov otac, ajatolah Ali Hamenei, koji je desetljećima vladao zemljom, ubijen je u prvim američko-izraelskim zračnim napadima na Iran 28. veljače.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

