Iranci uhitili špijune koji su radili za SAD. Pronašli i oružje

Iranska obavještajna služba objavila je da je je tijekom opsežne sigurnosne operacije razotkrila i razbila desetke opozicijskih ćelija te uhitila četvero ljudi osumnjičenih za špijunažu u korist Sjedinjenih Američkih Država, prenosi novinska agencija Tasnim.

Prema službenom priopćenju, ukupno je identificirano i uhićeno 111 ljudi u 26 pokrajina tijekom jedne noći. Ministarstvo navodi i da je tom prilikom zaplijenjena "značajna količina" oružja.

Također su identificirana i uhićena četiri špijuna američkog režima i njegovih posredničkih službi u pokrajinama Hamadan i Zapadni Azerbajdžan", stoji u priopćenju.

Iranske vlasti tvrde da su uhićeni prikupljali i prosljeđivali osjetljive informacije, uključujući lokacije zapovjedništava, opreme i rasporeda sigurnosnih snaga.

"Ti izdajnici dostavljali su neprijatelju podatke o položajima stožera, opremi i rasporedu sigurnosnih snaga", navodi Ministarstvo.