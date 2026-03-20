Iranska vojska upozorava neprijatelje da neće biti sigurni ni na odmoru u inozemstvu

Glasnogovornik iranskih oružanih snaga zaprijetio je progonom političkih i vojnih protivnika izvan bojnog polja, upozoravajući da više neće biti sigurni čak ni na putovanjima ili na odmoru.

Abolfazl Šekarči je rekao da su dužnosnici, zapovjednici, piloti i vojnici pod nadzorom i da bi mogli biti meta napada diljem svijeta, prema novinskoj agenciji Tasnim, koja je povezana s Iranskom revolucionarnom gardom.

Po njegovim riječima, turističke destinacije, rekreacijska područja i centri više neće biti sigurni za njih, bilo gdje u svijetu.

Šekarči je rekao da je prijetnja odgovor na ubojstvo iranskih čelnika i vojnih zapovjednika.