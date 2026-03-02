Glasnogovornik ministarstva obrazovanja je agenciji rekao da je mjera uvedena kao odgovor na "vojnu agresiju cionističkog režima uz podršku SAD-a"
MJERA NAKON NAPADA
Iranske škole zatvorili do kraja ožujka, uvode online nastavu
Čitanje članka: < 1 min
Sve obrazovne ustanove u Iranu zatvorene su do kraja ožujka, a nastava će se održavati online, objavila je u ponedjeljak novinska agencija Tasnim. Glasnogovornik ministarstva obrazovanja je agenciji rekao da je mjera uvedena kao odgovor na "vojnu agresiju cionističkog režima uz podršku SAD-a".
Vrijedit će do kraja perzijske kalendarske godine, odnosno do 21. ožujka.
