MJERA NAKON NAPADA

Iranske škole zatvorili do kraja ožujka, uvode online nastavu

Iranske škole zatvorili do kraja ožujka, uvode online nastavu
Glasnogovornik ministarstva obrazovanja je agenciji rekao da je mjera uvedena kao odgovor na "vojnu agresiju cionističkog režima uz podršku SAD-a"

Sve obrazovne ustanove u Iranu zatvorene su do kraja ožujka, a nastava će se održavati online, objavila je u ponedjeljak novinska agencija Tasnim. Glasnogovornik ministarstva obrazovanja je agenciji rekao da je mjera uvedena kao odgovor na "vojnu agresiju cionističkog režima uz podršku SAD-a". 

Vrijedit će do kraja perzijske kalendarske godine, odnosno do 21. ožujka.

