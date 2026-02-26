Obavijesti

News

NORMALIZACIJA

Iranski plin ponovo stiže u Irak

Piše HINA,
Iranski plin ponovo stiže u Irak
Foto: Sergei Karpukhin

Iran ponovo šalje u Irak plin, i to sedam milijuna kubičnih metara dnevno, izvijestio je glasnogovornik iračkog ministarstva električne energije Ahmed Musa, signalizirajući postupnu normalizaciju u proizvodnji struje

Posebno izaslanstvo uskoro će posjetiti Iran kako bi se razgovaralo o nastavku opskrbe plinom, a Musa je istaknuo da je planirani posjet tek dio priprema za ljeto, kako bi se izbjegao katastrofalan nestanak struje tijekom vrućih mjeseci, navodi novinska agencija Iraqi News.

Krajem prosinca iračko ministarstvo električne energije objavilo je da je opskrba plinom iz Irana prekinuta pa su pojedina postrojenja bila prisiljena smanjiti proizvodnju energije, a neka su prekinula rad.

Prekid opskrbe iranskim plinom rezultirao je gubitkom 4000 do 4500 megavata električne energije u iračkoj električnoj mreži, prema izjavi ministarstva.

Iranski mediji bili su izvijestili da je opskrba prekinuta zbog pojačane domaće potrošnje u uvjetima niskih temperatura u pojedinim iranskim regijama.

Uvoz iranskog plina važan je Iraku radi proizvodnje električne energije, a američke sankcije Teheranu otežavaju Bagdadu plaćanje, ističe iračka novinska agencija.

Iran podmiruje između 33 i 40 posto iračkih potreba za plina i električnom energijom.

Irak tokom zime potroši i više od 48.000 megavata energije, a proizvodi oko 27.000 megavata pa je prisiljen na uvoz, napominje Iraqi News.

