Mojtaba Hamenei, koji se u javnosti nije pojavio otkako je u ožujku preuzeo vodstvo nakon smrti svog oca Alija Hameneija, navodno se sastao s načelnikom iranskih oružanih snaga.
IZDAO NOVE SMJERNICE
Iranski vrhovni vođa prvi put viđen nakon imenovanja? Objavili detalje tajnog sastanka
Iranska državna televizija u nedjelju je objavila da se načelnik zapovjedništva oružanih snaga Ali Abdolahi sastao s vrhovnim vođom Modžtabom Hameneijem, koji se nije pojavio u javnosti od svog imenovanja u ožujku. Modžtaba Hamenei izdao je „nove direktive i smjernice za nastavak operacija usmjerenih na suprotstavljanje neprijatelju”, prenijela je državna televizija, ne navodeći precizno kada je sastanak održan.
Vrhovni vođa, navodno ranjen u zračnim napadima prvog dana rata na Bliskom istoku, u kojima je poginuo njegov otac i prethodnik Ali Hamenei, od svog je imenovanja isključivo objavljivao pisana priopćenja, piše agencija France Presse.
