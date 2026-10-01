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VIDEO: PROTIV IZRAELA

Incident u Dublinu: Irci zasuli teren lopticama sa zastavom Palestine i prekinuli utakmicu

Piše 24sata,
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Incident u Dublinu: Irci zasuli teren lopticama sa zastavom Palestine i prekinuli utakmicu
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Foto: Cathal McNaughton
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Kaos u Dublinu: navijači teniskim lopticama i upadom prekinuli Irska-Austrija zbog prosvjeda protiv utakmice s Izraelom. Uefa sprema kazne

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Utakmica Lige nacija između Irske i Austrije (2-2) u Dublinu nakratko je prekinuta u prvom poluvremenu nakon što su navijači zasuli travnjak Aviva stadiona teniskim lopticama omotanim palestinskim zastavama. Prosvjed je usmjeren protiv odigravanja utakmice Irske s Izraelom. U prvoj su u nedjelju u Debrecenu slavili 3-0 nakon što su gledali u pod dok je svirala izraelska himna, a druga je na rasporedu iduću nedjelju u Bačkoj Topoli.

Igrači su protiv Austrijanaca morali na pauzu u 20. minuti. Sudac Allard Lindhout poslao je momčadi na odmor dok su redari čistili teren. Loptice su imale naljepnice s palestinskom zastavom i natpisom #StopTheGame. Petnaestak minuta nakon povratka na teren, dogodio se i drugi incident. Prosvjednik je utrčao na travnjak mašući zastavom Palestine, no osiguranje ga je brzo svladalo i iznijelo s terena.

UEFA Nations League - Group B3 - Republic of Ireland v Austria
Foto: Cathal McNaughton

Video prekida utakmice pogledajte OVDJE.

Inicijativa "Stop the Game" preuzela je odgovornost za prekid. Akciju su opisali kao simboličan čin solidarnosti s palestinskim narodom, ali i irskim golmanom Gavinom Bazunuom. On se povukao iz kadra za utakmice protiv Izraela isključivo iz etičkih razloga, no vratio se na klupu za ogled s Austrijom.

​- Prosvjed je sada gotov. Bio je to simboličan čin, namjerno ograničen, ali nužan i odrađen u znak solidarnosti s Gavinom Bazunuom i narodom Palestine koji se suočava s genocidom - poručili su iz te prosvjedničke inicijative u službenom priopćenju.

UEFA Nations League - Group B3 - Republic of Ireland v Austria
Foto: Cathal McNaughton

Disciplinsko tijelo Uefe pregledat će službena izvješća prije same odluke o bilo kakvim kaznama za nogometni savez te zemlje. Irci se već tjednima odupiru pozivu da u cijelosti bojkotiraju sve dvoboje zbog strogih sankcija.

*uz korištenje AI-ja

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