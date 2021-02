Gospodine Ćiro, zovemo provjeriti informaciju da ste i vi cijepljeni preko reda u jednoj zagrebačkoj bolnici, je li istina?, počinjemo razgovor s hrvatskim nogometnim velikanom Miroslavom Ćirom Blaževićem (86).

- Nisam se ugurao preko reda, ne želim! Da jesam, sad bi mi ti je...a mater!, smije se bivši naš izbornik, otkrivajući da se cijepiti išao, ali u Srbiju. Uzeo je Sputnik V.

- Lijepo sam tamo otišao kad sam već mogao, i mogu ti reći, svakoga dana kad se pogledam u ogledalo, sve si više sličim na Putina! Raste ta lijepa plava kosa, baš je krasna, još samo da izvježbam njegov pogled, i to je to!, šali se Blažević nakon što je u Srbiji prije desetak dana, kaže, dobio rusko cjepivo. Onda će skoro i po drugu dozu, dodajemo, a on odgovara kako su specijalno za njega Rusi smućkali Sputnika u samo jednoj dozi!

'Rusi su napravili cjepivo takvo da će svatko nalikovati Vladimiru Putinu'

- Ništa dvaput, ne idem više. Izvadili su mi tamo i krv da vide kako sam reagirao na cjepivo, valjda test na antitijela. Čuj, kako sam reagirao - tako da svako malo i bradu moram podšišati, raste k’o u Draže..., i opet se Ćiro “šegači” na svoj poznati način. Zadovoljan je, dodaje još, kako su Rusi napravili svoje cjepivo, malo po malo pa će, kaže, svatko tko ga primi početi nalikovati njihovom predsjedniku.

- Pa kako se ovdje niste mogli ugurati preko reda, ma ljudi, je li to moguće, pitamo Ćiru, a on odgovara kako je otišao u Srbiju jer tamo nude “najefikasnije” i “najvjerodostojnije” cjepivo, kojeg u Hrvatskoj još nema, i tko zna hoće li ga biti. Nema ni on vremena za čekanje i zafrkanciju, zaključuje ovaj poznati zafrkant.