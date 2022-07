Vlada zamrznula cijene goriva na još dva tjedna. Filipović: Da nije nas, dizel bi bio 16,50 kuna

Kako su izvijestili iz Vlade, na telefonskoj sjednici je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih i veleprodajnih cijena naftnih derivata te Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju, kojima režim određivanja najviših maloprodajnih cijene naftnih derivata ostaje isti kao i prethodnih 14 dana.

- U tom kontekstu i dosadašnje smanjenje trošarina na naftne derivate produljuje se za još 14 dana. Uz sve poduzete mjere, cilj Vlade je očuvati standard građana, sigurnost opskrbe energenata, a ujedno i prihode za vrijeme turističke sezone. Veleprodajne cijene se fiksiraju tako da sa svim javnim davanjima ne mogu iznositi više od krajnje maloprodajne cijene propisane Uredbom za maloprodajna mjesta izvan autocesta. Navedenom izmjenom dodatno će se zaštititi male distributere naftnih proizvoda. Ovaj režim primjenjivat će se sljedećih 14 dana - poručili su iz Vlade.

Podsjetimo, Eurosuper 95 sada izvan autoceste košta 13,50 kuna, a Eurodizel 13,08 kuna. Na autocestama su cijene više pa se benzin prodaje za 14,57 kuna po litri, a dizel za 14,06 kuna.

Filipović: INA neće povećati veleprodajnu cijenu

Ministar Filipović obratio se medijima oko odluke Vlade. Poručio je da će pojeftiniti gorivo na autocesti.

- Benzin će biti 13,83 lipe, a dizel 14,28 na autocesti. Ovu odluku smo donijeli kako bismo pomogli građanima i gospodarstvu, a ono što je novina je da ćemo u sljedeća dva tjedna ograničiti i veleprodajnu cijenu - rekao je ministar gospodarstva i objasnio kako će smanjenje veleprodajne cijene utjecati na poslovanje manjih distributera goriva.

- INA im nije povećavala veleprodajnu cijenu, a oni su uglavnom prodavali svoje zalihe. Nisu zaradili koliko su mislili. U sljedeća dva tjedna će INA to preuzeti na svoja leđa, neće im povećavati cijenu kako bi oni mogli funkcionirati kroz iduća dva tjedna. Ova mjera je privremena - poručio je ministar.

- Cijene dizela bi bile preko 16,50 kuna da nije intervencije Vlade - poručio je.

- Ovo je teška situacija, neizvjesno je vrijeme ispred nas. Ja se nadam da ćemo naći model da prebrodimo situaciju. Nitko neće proći neokrznut i svi trebamo slušati jedni druge i što da radimo - rekao je Filipović.

Filipović je rekao da je teško predvidjeti što će se događati idućih tjedana i mjeseci, no da prate situaciju te da će reagirati ukoliko će to biti potrebno. Što se vaučera tiče, Filipović je rekao da je to opcija koja se razmatra na jesen.

- Mi smo donijeli odluku da pomognemo našim građanima i našem gospodarstvu - poručio je.

Najčitaniji članci