'Isključivi krivac za presudu nepovoljnu za Split je SDP'

Predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum u petak je optužio SDP da je isključivi krivac za situaciju u Splitu zbog sudske presude po kojoj Grad Split dr. Nebojši Kneževiću i drugim vlasnicima zemljišta na Trgovačko-transportnom terminalu Split (TTTS) treba platiti odštetu od 150 milijuna kuna.

- Isključivi i najveći krivac za ovo je SDP-ov gradonačelnik, odnosno SDP, koji se sada vadi. Ako HDZ može procesuirati svoj dužnosnike ili funkcionare, pa može i SDP, zašto ne - rekao je Kerum novinarima ne spominjući pritom ime bivšega gradonačelnika Ive Baldasara, koji je na tu dužnost izabran kao kandidat SDP-a. Kerum je to izjavio nakon priopćenja predsjednika splitskoga SDP-a Gorana Kotura, koji je pozvao DORH i USKOK da istraže cijeli slučaj i njegovu pozadinu.

- Pitam se zašto je sporazum potpisan na samom kraju mandata gradonačelnika Željka Keruma. Još važnija su pitanja kako su dr. Nebojša Knežević i drugi stekli predmetne nekretnine na TTTS-u te koja je uloga HDZ-ove pretvorbe i privatizacije iz 90-ih u svemu ovome - istaknuo je Kotur.

Kerum s druge strane objašnjava kako je na sjednici splitskoga Gradskog vijeća u studenome 2012., dok je on bio gradonačelnik, jednoglasno odlučeno da se napravi sporazum s dr. Kneževićem i ostalima.

- Za to su glasovali svi vijećnici HDZ-a, SDP-a, HGS-a i neovisni. I sad, kad gospodin Kotur iz SDP-a, koji je nakon mojeg mandata četiri godine vladao Splitom, spominje te stvari, može ga biti sram ili nije upućen - istaknuo je Kerum.

Odgovarajući na novinarska pitanja, rekao je kako je po tom dogovoru, koji je jednoglasno izglasovan na sjednici Gradskog vijeća u studenome 2012., predviđeno da se međusobno prebiju potraživanja, a stranke u postupku (dr. Knežević i ostali) imale su obvezu platiti komunalni doprinos "za neku drugu nekretninu, odnosno projekt".

- Oni su dobili tužbu protiv Grada, ali tada nisu tražili novac, nego prebijanje, i naveli su da žele, mogu i hoće uzeti zamjensko zemljište a ne novac. Šteta je što to nije završeno tako - rekao je Kerum i pritom više puta ponovio kako je ubrzo nakon jednoglasne odluke Gradskog vijeća za takvo rješenje njegova stranka (HGS) izgubila izbore i na vlasti je u Splitu od 2013. do 2017. bio SDP.

- SDP-ova vlast u Splitu od 2013. do 2017. dovodi u poziciju stranke u postupku da se ponovno tuže s Gradom i dobiju prvi i drugi spor. Je li netko namjerno u to vrijeme jednoglasnu odluku Gradskog vijeća držao u ladici i nije htio završiti - to je stvar za Državno odvjetništvo - rekao je Kerum i ocijenio kako država ima svoje odvjetništvo koje uglavnom štiti državu i dobiva sporove, a Grad Split "ima pravnike koji gube 99 sporova".

Upozorio je kako se može očekivati još sporova koji će, kako je rekao, Grad stajati 300 ili 400 milijuna kuna.

- Problem će se desiti vrlo brzo na Bačvicama, neću vam spominjati poduzetnike niti imena, Grad će izgubiti oko 50 milijuna kuna jer već postoji presuda. Problem postoji i na Mejašima, gdje je Shopping Mall, a gdje će Grad izgubiti 100 milijuna kuna - tvrdi Kerum.

Na novinarski upit je li moguća nagodba između Grada i dr. Kneževića i što će se dogoditi ako dođe od blokade Grada, odgovorio je kako na to ne može odgovoriti jer on nije gradonačelnik ni vlast u Splitu.

- Gradonačelnik i službe u Gradu moraju naći rješenje, neka pregovaraju kako god hoće - ja se u to petljati neću - poručio je.

Također je rekao kako taj problem postoji od 80-ih godina prošlog stoljeća, kad se zemljište Jadrantransa uređivalo za potrebe tržnice na TTTS-u.

Kako je u četvrtak priopćeno iz splitske Gradske uprave, Split je izgubio spor u korist Nebojše Kneževića i drugih vlasnika zemljišta na TTTS-u u istočnom dijelu grada, što je službenica Grada Splita neslužbeno doznala od ovlaštene osobe u splitskom sudu, izvijestili su u četvrtak iz splitske Gradske uprave, ističući da će - ako se ta presuda potvrdi - biti ugroženo normalno funkcioniranje Grada.

Prvostupanjska presuda donesena je na Općinskome sudu u Splitu u kolovozu 2016., a na Županijskome sudu u Zagrebu, nakon dvije godine nepostupanja, promjenom suca u postupku u listopadu 2018., navodno je donesena presuda po kojoj građani Splita moraju platiti gotovo 150 milijuna kuna dr. Nebojši Kneževiću, "i to u trenutku kada u realizaciju ide izgradnja obilaznice od Mravinaca do TTTS-a i priprema svih ostalih projekata", stoji u priopćenju Grada Splita.

'Bude li potrebno zbog presude ću sazvati izvanrednu sjednicu splitskog Gradskog vijeća'

Predsjednik splitskog Gradskog vijeća Igor Stanišić (HGS) je najavio mogućnost sazivanja izvanredne sjednice tog vijeća zbog sudske presude po kojoj Grad Split treba platiti 150 milijuna kuna obeštećenja dr. Nebojši Kneževiću i drugim vlasnicima zemljišta na Trgovačko transportnom terminalu Split (TTTS).

Stanišić je poručio kako mu nije jasno zašto se išlo u javnost s informacijom o presudi prije no što je stigao službeni dokument o tomu.

- Trenutačno ni dr. Knežević ni Grad Split nisu dobili ni jedan službeni papir da je to tako. Imamo informaciju iz medija ali konkretan papir nemamo. Čim dobijemo taj papir ja ću onda u dogovoru sa svim opcijama (strankama), ako se ukaže potreba, sazvati izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća - izjavio je Stanišić novinarima.

Na upit zašto je Grad u četvrtak izašao u javnost s informacijom o toj presudi, ako nije odbio službenu potvrdu, Stanišić je kazao kako ni njemu to nije jasno.

- To ni meni nije jasno zašto je netko izašao i rekao da ide kod premijera i sve ostalo ako nemamo niti jedan papir. To nije pitanje za mene - rekao je Stanišić, aludirajući na jučerašnji odlazak splitskog gradonačelnika Andre Krstulović Opare u Zagreb na sastanak s premijerom Andrejom Plenković.



Odgovarajući na pitanje je li o ovoj presudi bilo komunikacije između njegove stranke HGS-a (Hrvatske građanske stranke) i HDZ koji su koalicijski partneri u splitskom Gradskom vijeću i čine natpolovičnu većinu, Stanišić je odgovorio niječno.

- Znam da je gospodin Knežević 29. srpnja 2014. pokrenuo tužbu nakon što je prethodno bio povukao tužbu, jer Grad nije ispoštovao zahtjeve i onda je 22. kolovoza 2016. godine došla u Grad presuda prvog stupnja. Nakon toga nemam informacija što se dešavalo - kazao je Stanišić.

On je također novinarima rekao kako je izložen mnogim telefonskim pozivima građana koji izražavaju zabrinutost zbog novonastale situacije u Splitu nakon objavljivanja informacije o toj sudskoj presudi.

- Ako i dođe od blokade Grada, hladni pogon se održava. To znači da će tete u vrtićima, vatrogasci i socijala dobivati svoje plaće i naknadu, ali neće biti novaca za neke gradske projekte - poručio je Stanišić.

