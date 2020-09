Iskoristite sunčani četvrtak, za vikend izvadite kišobrane

U petak će kišno biti u cijeloj Hrvatskoj, no da nam je jesen stigla osjetit će se posebno u subotu kada će temperature naglo pasti. Puhat će sjeverni vjetar

<p>Razmjerno toplo bit će još samo u četvrtak i petak, a kišoviti dani očekuju nas i početkom sljedećeg tjedna, javlja HRT. </p><p>U četvrtak će na istoku Hrvatske u noći i ujutro uz više oblaka ponegdje pasti malo kiše. Jutro ponegdje maglovito s temperaturom od 13 do 15 °C, a danju, uz mjestimice umjeren jugozapadni vjetar podjednako toplo kao u srijedu.</p><p>U središnjoj Hrvatskoj možemo očekivati najvišu dnevnu temperaturu, između 23 i 26 °C, a jutarnju od 13 do 15 °C. U jutarnjim satima moguća je magla, a tijekom dana će puhati jugozapadnjak. </p><p>I u gorju i na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno s mjestimičnom kišom, a u petak navečer pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 24 °C na moru te između 18 i 21 °C u gorju, gdje ujutro u nekim kotlinama može biti magle. </p><p>Kiša i grmljavinski pljuskovi također nas očekuju u Dalmaciji. Puhat će slab i umjeren jugozapadnjak, koji će jačati na otvorenom moru. Najviša temperatura zraka od 23 do 26 °C.<br/> <br/> Podjednaka će temperatura biti i na krajnjem jugu. Puhat će slabo do umjereno jugo, a moguća je i kiša. </p>