Zbogom ljeto, stiže nam prvi hladniji val: Past će dosta kiše!

Od sutra će na kopnu biti promjenjivije, uz povremenu kišu, pa i u obliku pljuskova, češće u gorju. Najmanje kiše past će u istočnim krajevima, gdje se ponegdje čak može zadržati i suho

<p>Sutra počinje kalendarska jesen, a s njome i početak višednevne i jake promjene vremena.</p><p>Ova će promjena vremena zamjetno će sniziti temperature zraka u odnosu na one koje smo naviknuli posljednjih tjedana, trajat će više dana i bit će najintenzivnija tijekom idućeg vikenda.</p><p>Od sutra će na kopnu biti promjenjivije, uz povremenu kišu, pa i u obliku pljuskova, češće u gorju. Najmanje kiše past će u istočnim krajevima, gdje se ponegdje čak može zadržati i suho. Uz povremeno umjeren jugozapadnjak jutra će biti toplija, a i dnevna će temperatura biti viša od uobičajene za doba godine.</p><p>Uz promjenljivu naoblaku kiša će na Jadranu biti razmjerno česta, a mjestimice će biti i obilnijih pljuskova s grmljavinom. Uz umjereno i jako jugo bit će i dalje razmjerno toplo.</p><p>- Na Jadranu i u predjelima uz njega promjenljivo oblačno mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, a lokalno može biti i obilnije oborine. Poslijepodne i navečer kiša ponegdje i u središnjim predjelima, dok će u Slavoniji biti najsunčanije i uglavnom suho. Vjetar na kopnu uglavnom slab, samo u istočnoj Hrvatskoj povremeno umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, na obali i otocima od 18 do 22, a najviša dnevna uglavnom između 22 i 27 °C - stoji u prognozi <a href="https://meteo.hr/prognoze.php?section=prognoze_metp&param=hrsutra" target="_blank">DHMZ</a>-a za sutra.</p><p>"I u utorak će se u Slavoniji, Baranji i Srijemu nastaviti suho i barem djelomice sunčano vrijeme, uz tiho ili samo slab vjetar, te mjestimičnu jutarnju sumaglicu, samo rijetko i kratkotrajnu maglu. Najniža temperatura zraka od 11 do 14 °C, a najviša između 26 i 28 °C.</p><p>I u središnjoj će Hrvatskoj biti toplije od prosjeka za ovaj dio rujna, ali ipak manje nego na istoku jer će biti oblačnije, ujutro ponegdje uz maglu, poslijepodne pak mogućnost za mjestimice malo kiše.</p><p>Kišovitije će biti i u također razmjerno toplom gorju i na sjevernom Jadranu, gdje su mogući i obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom, a prema otvorenome moru nevolje može prouzročiti i ponegdje jako jugo.</p><p>Još vjetrovitije će biti u Dalmaciji, uz gdjekad na udare i olujno jugo, uz koje će more biti većinom umjereno valovito. Uz promjenjivu će naoblaku povremeno u većini će mjesta padati kiša, često u obliku pljuskova s grmljavinom, uz koje ponegdje u samo nekoliko sati može pasti i više kiše nego u prošla 3 mjeseca.</p><p>I na jugu Hrvatske će biti promjenjivo oblačno s povremenom kišom, osobito potkraj dana i izraženijim pljuskovima s grmljavinom, te uz umjereno i jako jugo, prema valovitijem otvorenome moru na udare i olujno. Temperatura zraka malo će se mijenjati - bit će uglavnom od 20 do 25 °C", piše <a href="https://www.hrt.hr/656982/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-2292020" target="_blank">HRT</a>.</p><h2>Do kraja tjedna očekuje se dosta kiše</h2><p>"Razmjerno će toplo biti i sredinom tjedna, ali i dalje na Jadranu kišovito, uz gotovo svakodnevne pljuskove s grmljavinom, vjerojatno najčešće i najobilnije u petak, kada će i jugo na većini Jadrana biti najjače.</p><p>Kiša će često i obilno padati i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te u gorju, dok će u sjevernijim kopnenim krajevima biti rijetka i u malim količinama, a ponegdje će do petka vjerojatno i izostati. Uz barem djelomice sunčano vrijeme temperatura zraka bit će i dalje oko 25 °C, na istoku Hrvatske čak i oko 28 °C", dodaju.</p><h2>Stiže prava jesen, puno kiše i zahlađenje</h2><p>Prava promjena očekuje se krajem tjedna, odnosno za vikend, kada u ovaj dio Europe stiže hladna i vlažna fronta sa sjevera, najavljuje i <a href="https://www.severe-weather.eu/mcd/fall-forecast-europe-arrival-mk/" target="_blank">Severe Weather Europe</a>.</p><p>Hladni val prvo će se do srijede proširiti zapadnom Europom te će se nastaviti kretati istočno i jugoistočno.</p><p>Prema kraju tjedna osjetno niže temperature proširit će se i na područje Italije i Hrvatske. Očekuju se temperature koje su i do 10 Celzijevih stupnjeva niže od uobičajenih za ovo doba godine.</p><p>SWE dodaje i kako je moguć mraz, ali i snijeg u najvišem gorju. Slično najavljuje u svojoj prognozi portal Dalmacija Danas.</p><p>"U nedjelju još u početku nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a stabilnije bi trebalo biti u drugom dijelu dana. Ujutro je na vrhu Dinare i Kamešnice moguć snijeg. Osjetno hladnije, najviše dnevne temperature od 13°C ponegdje u Zagori, do 20°C na jugu Dalmacije.</p><p>Jasno je će, kada zbrojimo prognozirane oborine, do kraja mjeseca u mnogim područjima pasti preko 100 litara kiše po kvadratnom metru. Nije isključena ni mogućnost da samo u sljedećih deset dana padne kiše koliko je palo od početka godine", najavljuju.</p>