Islamski vjeroučitelj uhićen u BiH zbog dječje pornografije, bio je i kandidat na izborima

Policija u Bosni i Hercegovini je zbog dječje pornografije uhitila je 42-godišnjeg muškarca, koji je bio vjeroučitelj i kandidat na izborima u toj zemlji.

Prema priopćenju Policije Republike Srpske muškarac se sumnjiči da je putem interneta preuzimao i distribuirao zabranjeni sadržaj, te da je vrbovao djecu za izradu takvog sadržaja. Mediji su naveli kako se radi o Mustafi Hrustanbegoviću iz Bijeljine na krajnem sjeveroistoku BiH, koji je bio profesor islamskog vjeronauka. Radio je u školama na području Bijeljine. Bio je uključen u Islamsku zajednicu Janja, gdje je sudjelovao u otvaranju dječje igraonice "Vildan". Tamo je obnašao i dužnost prvog upravitelja.

Tijekom 2020. godine je na lokalnim izborima bio kandidat za vijećnika stranke Narod i pravda za općinsko vijeće Bijeljine.

Policija navodi da su tijekom pretrage njegove obiteljske kuće zaplijenjeni računala, mobilni telefoni i drugi predmeti povezani s počinjenjem kaznenog djela.

Nakon kriminalističke obrade, Hrustanbegović je predan Okružnom javnom tužiteljstvu u Bijeljini na daljnje postupanje, navodi se u policijskom priopćenju.