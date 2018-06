'Ispada da se Dinamo odrekao novca, sve će ipak ići državi...'

Slučaj Zdravka Mamića, odnosno nepravomoćne presude koja je izrečena u utorak komentirala je u RTL Direktu novinarka Telegrama Ana Raić Knežević koja je istaknula kako je slučaj, iako nije bio lagan, "bio brzo završen".

- Okrivljenici u ovom slučaju nisu doprinijeli da se slučaj otegne. To je, čini mi se i gospodin Mamić na početku suđenja rekao jer postoji bezbroj načina na koje bi se slučaj mogao otegnuti. Znamo i da sudac Krušlin drži reda u sudnici i da postoje određeni mehanizmi koji su se u međuvremenu promijenili u Zakonu o kaznenom postupku koji omogućuju da se postupak vodi i bez okrivljenika. Tako da ima nekih mehanizama, no ovo je s obzirom na to da znamo da je ispitano više od 90 svjedoka, da je prošlo na desetke tisuća dokumenata koji su trebali biti pregledani i formalno pročitani. Tu se moglo dogoditi da obrana inzistira da se baš svaka rečenica čita. Ovdje se obrana nije odlučila za tako nešto - kazala je.

Dodala je i kako su izrečene kazne velike te da ne pamti da su ikada bile tolike. Doduše, kako kaže, dosad nije bilo ni ovolike štete.

- Ova zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju uglavnom se stavlja na teret direktorima koji zamrače milijun - dva kuna. Masa njih je dobila samo uvjetne osude, dio njih je dobio rad za opće dobro. I ja danas kad sam razmišljala o tome kakva će biti presuda - iznad četiri godine mi nije palo na pamet - rekla je.

Istaknula je i da svaka presuda mora biti poruka ne samo okrivljeniku, već i široj javnosti te se začudila što Dinamo od početka nije postavio jasne imovinsko-pravne zahtjeve s obzirom na to da će sav novac koji se oduzme braći Mamić otići državi, a ne klubu.

Osvrnula se i na odlazak Zdravka Mamića u Bosnu i Hercegovinu.

Raić Knežević je istaknula da nitko nije mogao spriječiti Mamića da ode u BiH, odnosno nije postojala nikakva mogućnost intervencije u to.

- Prema ugovoru o izručenju kojeg Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju od 2012. godine, zanimljivo je koliko je taj ugovor licemjeran. U ugovor se išlo da bi se spriječile ovakve situacije sa dvojnim državljanstvom, no u tom ugovoru se navodi da do izručenja može doći u slučaju organiziranog kriminala, zločinačkog udruženja, korupcije i pranja novca. A prema optužnici nema niti jedne od nabrojenih stavku. U drugoj optužnici protiv gospodina Mamića imamo to famozno zločinačko udruženje prema tome vidjet ćemo što će se kad taj drugi postupak počne - istaknula je.