Od stiropora do Dinama: Kako se obogatio Zdravko Mamić?

Zdravko Mamić (58) je nezaobilazan dio pop kulture u Hrvata. Autor je najpoznatijeg pokliča. Pa, tko ne zna za legendarni: ‘Ajmoooo…’.

Govore drži gotovo jednako dugo kao pokojni Fidel Castro, i nema teme o kojoj ne može napisati ozbiljnu disertaciju, a i malotko se može pohvaliti da je od prodavača stiropora na stadionima došao do samom vrha društvene hijerarhije u Hrvatskoj.

Šest godina bio je i trgovački putnik te je plivao u novcima, no to je ništa prema onome što ima danas. Ali on taj novac rado i dijeli, zlatna je koka za sve muzičare koji se nađu na njegovim zabavama.

Bad Blue Boysi ga toliko vole da na zidovima stalno ispisuju njegovo ime, a on toliko obožava vlastite igrače da s njima potpisuje doživotne ugovore. Eto, to je pravi mecena. A ne traži previše, tek 10 ili 20 posto…

U prvom je braku šarao, a u drugom ne te se posvađao s 95 posto Hrvatske. S onih pet posto još nije stigao.