Ispecite zanat roštilj majstora i osvojite grill dan za svoju ekipu

Vrijeme za zabavu, u društvu dobrih prijatelja i obitelji, i uživanje uz neodoljive specijalitete s grilla napokon je stiglo! Nakon tmurnog i kišnog svibnja, lipanj je rezerviran za sunce i roštiljanje! Chill&Grill oduvijek je ultimativni doživljaj za sve ljubitelje vrhunskog roštilja, dobre cuge i druženja s ekipom koji se ne propušta. Upravo zato, ove se godine ponovno vraćamo na zagrebački Bundek, u subotu 17.6. od 10 sati, i pozivamo sve majstore roštilja (i one koji će to tek postati) da nam se pridruže na Chill&Grill Akademiji!

Američki vs. domaći roštilj

Ovogodišnje izdanje Chill&Grilla posvećeno je roštiljanju na američki način, ali i naš, domaći način. Uz mentorstvo i savjete profesionalnih chefova, Richarda Gruice i Zdravka Perića, naučit ćete sve trikove za najbolji roštilj, bilo u američkom ili domaćem stilu.

Ekspert za američki grill Richard Gruica, pokretač najveće svjetske Food Meetup gastronomske društvene grupe Good Eats and Meets, podijelit će s vama najbolje trikove. Ovaj hrvatsko-američki chef svoju strast prema kuhanju, ljudima i zabavi pretvorio je u nekoliko uspješnih gastro lokalnih i globalnih projekata te u Zagreb doveo okuse Latinske Amerike. I zato mi dovodimo njega na Chill&Grill Akademiju!

Chef Zdravko Perić dobro poznat domaćoj, ali i stranoj publici, kulinarski je virtuoz s tridesetogodišnjim iskustvom i autohtona je snaga koja će također svim ekipama biti na raspolaganju. Otkrit će vam sve savjete s kojim će vaše tehnike roštiljanja biti još bolje!

Zato ne propustite besplatan party s ekipom - ako ste spremni na dobru zabavu, vrhunsku klopu i hladnu cugu te malo rivalstva s drugim ekipama u pripremi roštilja, zabilježite 17. lipnja u svom kalendaru! Prijavite se i provedite s nama chill dan na Bundeku.

Foto: shutterstock

Hrana i cuga su osigurani!

Za sve one koji žele unaprijediti svoje grill vještine nudimo priliku da osvoje grill dan za svoju ekipu i nauče kako pripremati originalni američki BBQ ili naš, domaći roštilj. Put do nagrade je lak, skupite ekipu do 5 osoba, prijavite se na nagradni natječaj „Chill&Grill Akademija!“ i odgovorite na jednostavno pitanje: Voliš li više američki ili domaći roštilj i zašto?

Šest sretnih ekipa osvaja sve potrebno za vrhunski roštilj:

Nagradni natječaj traje do 13.6.2023. i zato ne oklijevajte ni časka već prijavite sebe i ekipu (do 5 osoba) i osigurajte mjesto na Chill&Grill Akademiji! Vidimo se na Bundeku u subotu 17. lipnja 2023. jer najbolje gastro događanje je opet u vašem gradu.

Pravila nagradnog natječaj pročitajte ovdje.

