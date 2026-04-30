Obavijesti

News

Komentari 25
U VELIKOJ GORICI

Ispitali maloljetnika (17) zbog terorizma. Dobio istražni zatvor zbog dojava o bombama

Piše Filip Sulimanec
Čitanje članka: < 1 min
Foto: H. Jelavić, I. Kralj, Pixsell, Čitatelj 24sata

Postoji osnovana sumnja da je maloljetnik 28. i 29. travnja 2026. s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva slao mailove osnovnim i srednjim školama

Povodom zaprimljene kaznene prijave Službe terorizma Ravnateljstva policije, na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici, sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici proveo je dokaznu radnju prvog ispitivanja maloljetnog hrvatskog državljanina (2009.) zbog sumnje da je počinio kazneno djelo terorizma iz članka 97. stavak 1. točka 1. i 4. u vezi sa stavkom 2. Kaznenog zakona.

Postoji osnovana sumnja da je maloljetnik 28. i 29. travnja 2026. s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva napadima na veći broj osoba podmetanjem i aktiviranjem eksplozivnih naprava koji za posljedicu mogu imati izazivanje smrti većeg broja osoba, na adrese elektroničke pošte više osnovnih i srednjih škola te gimnazija u Zagrebu uputio e-mail poruke u kojima se navodi da je u više obrazovnih ustanova na području Zagreba postavljena veća količina eksplozivnih naprava i u kojima se iznose prijetnje aktiviranjem eksplozivnih naprava i izazivanjem smrti većeg broja djece.

To je za posljedicu imalo evakuaciju većeg broja objekata na koje se sadržaj poruka odnosio i protueksplozijski pregled objekata od strane policijskih službenika te uznemirenje velikog broja učenika navedenih obrazovnih ustanova, zaposlenika istih, kao i uznemirenje javnosti.

Nakon ispitivanja maloljetnika pred sucem istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici, državno odvjetništvo predložilo je određivanje istražnog zatvora prema maloljetniku zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku).

Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor prema maloljetniku po navedenim osnovama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026