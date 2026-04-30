POLICIJA POTVRDILA: Dva maloljetnika osumnjičena za terorizam zbog dojava!

Filip Sulimanec
Takve poruke dovele su do evakuacije većeg broja školskih objekata, provođenja protueksplozijskih pregleda od strane policije te uznemiravanja velikog broja učenika, zaposlenika škola i šire javnosti

Policijski službenici Službe terorizma Ravnateljstva policije u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu te Županijskim državnim odvjetništvom u Splitu proveli su kriminalističko istraživanje nad dva maloljetnika koji su slali dojave o bombama.

Zbog toga ih se sumnjiči za terorizam. Službe su utvrdile da su maloljetnici 23., 24., 28. i 29. travnja 2026. putem elektroničkih uređaja slali prijeteće poruke elektroničke pošte tvrdeći da su u više obrazovnih ustanova i medijskih kuća postavljene eksplozivne naprave, uz prijetnje njihovim aktiviranjem i izazivanjem smrti većeg broja osoba, osobito djece na području više gradova u Hrvatskoj.

Takve poruke dovele su do evakuacije većeg broja školskih objekata, provođenja protueksplozijskih pregleda od strane policije te uznemiravanja velikog broja učenika, zaposlenika škola i šire javnosti, čime su ostvarili obilježje navedenog kaznenog djela.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičene maloljetne osobe su predane pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnesena nadležnim županijskim odvjetništvima.
 
Kriminalističko istraživanje se nastavlja. U odnosu na treću osumnjičenu punoljetnu osobu, kriminalističko istraživanje traje te se provodi u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

