POLICIJA POTVRDILA: Dva maloljetnika osumnjičena za terorizam zbog dojava!

Policijski službenici Službe terorizma Ravnateljstva policije u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu te Županijskim državnim odvjetništvom u Splitu proveli su kriminalističko istraživanje nad dva maloljetnika koji su slali dojave o bombama.

Zbog toga ih se sumnjiči za terorizam. Službe su utvrdile da su maloljetnici 23., 24., 28. i 29. travnja 2026. putem elektroničkih uređaja slali prijeteće poruke elektroničke pošte tvrdeći da su u više obrazovnih ustanova i medijskih kuća postavljene eksplozivne naprave, uz prijetnje njihovim aktiviranjem i izazivanjem smrti većeg broja osoba, osobito djece na području više gradova u Hrvatskoj.





Takve poruke dovele su do evakuacije većeg broja školskih objekata, provođenja protueksplozijskih pregleda od strane policije te uznemiravanja velikog broja učenika, zaposlenika škola i šire javnosti, čime su ostvarili obilježje navedenog kaznenog djela.





Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičene maloljetne osobe su predane pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnesena nadležnim županijskim odvjetništvima.



Kriminalističko istraživanje se nastavlja. U odnosu na treću osumnjičenu punoljetnu osobu, kriminalističko istraživanje traje te se provodi u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.