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MALTRETIRALI GA

Ispitali maloljetnike koji su nožem prijetili don Danteu

Piše Filip Sulimanec,
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Ispitali maloljetnike koji su nožem prijetili don Danteu
Zagreb: Ispraćaj profesora emeritusa Vilka Žiljaka, pionira kompjuterske grafike u Hrvatskoj | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Postoji osnovana sumnja da su dvojica maloljetnika 22. rujna 2026. u Zagrebu, na prostoru ispred župne crkve, župnika i još dvije žrtve zastrašivali nožem koji je jedan od maloljetnika držao u ruci

Župnik Željko Lovrić, vjernicima poznat i kao don Dante i kolumnist portala Vjerujem, ispričao je za 24sata kako su ga dva muškaraca napala nožem ispred župne kuće u zagrebačkoj Župi sv. Leopolda Mandića u Ljubljanici – Voltinom.

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Na prijedlog Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu, Općinski kazneni sud u Zagrebu, Odjel za mladež, proveo je dokazne radnje ispitivanja maloljetnih državljana Republike Hrvatske (2009., 2010.) zbog kaznenih djela prijetnje iz članka 139. stavak 2. Kaznenog zakona.

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Postoji osnovana sumnja da su dvojica maloljetnika 22. rujna 2026. u Zagrebu, na prostoru ispred župne crkve, župnika i još dvije žrtve zastrašivali nožem koji je jedan od maloljetnika držao u ruci.

Nakon ispitivanja maloljetnika, Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora prema obojici maloljetnika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku).

Sudac Odjela za mladež Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, odbio je prijedlog državnog odvjetništva te je prema maloljetnicima odredio privremene mjere i mjere opreza zabrane približavanja žrtvama sukladno relevantnim odredbama Zakona o kaznenom postupku i Zakona o sudovima za mladež.

Protiv rješenja o odbijanju određivanja istražnog zatvora državno odvjetništvo podnijelo je žalbu.

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