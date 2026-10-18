Ispitali maloljetnike koji su nožem prijetili don Danteu

Župnik Željko Lovrić, vjernicima poznat i kao don Dante i kolumnist portala Vjerujem, ispričao je za 24sata kako su ga dva muškaraca napala nožem ispred župne kuće u zagrebačkoj Župi sv. Leopolda Mandića u Ljubljanici – Voltinom.

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Na prijedlog Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu, Općinski kazneni sud u Zagrebu, Odjel za mladež, proveo je dokazne radnje ispitivanja maloljetnih državljana Republike Hrvatske (2009., 2010.) zbog kaznenih djela prijetnje iz članka 139. stavak 2. Kaznenog zakona.

Postoji osnovana sumnja da su dvojica maloljetnika 22. rujna 2026. u Zagrebu, na prostoru ispred župne crkve, župnika i još dvije žrtve zastrašivali nožem koji je jedan od maloljetnika držao u ruci.

Nakon ispitivanja maloljetnika, Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora prema obojici maloljetnika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku).

Sudac Odjela za mladež Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, odbio je prijedlog državnog odvjetništva te je prema maloljetnicima odredio privremene mjere i mjere opreza zabrane približavanja žrtvama sukladno relevantnim odredbama Zakona o kaznenom postupku i Zakona o sudovima za mladež.

Protiv rješenja o odbijanju određivanja istražnog zatvora državno odvjetništvo podnijelo je žalbu.