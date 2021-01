U Majskim Poljanama je u potresu smrtno stradalo petero ljudi, a tamo je stigao i premijer Andrej Plenković koji je bez riječi slušao čovjeka koji je u bratu izgubio brata i nećaka.

- Kad sam to vidio. Nisam se nadao. Nakon rata u Glini sam radio na rušenju objekata i građenju novih. Kad sam to vidio, nisam se nadao. Ne, ne. Znao sam da nije to bilo moguće preživjeti. Ako imaš čudo, onda je to čudo jedan naprama milijun. Sve smo zvali. Došla su četiri bagera, došlo je susjeda, prijatelja, njih 30. Nismo znali kako pristupiti, a da ne povrijedimo - rekao je Ivo Tomić za Dnevnik Nove TV.

POGLEDAJTE VIDEO: Posveta stradalima u potresu

U tim su teškim trenucima mislili i na druge ljude kojima trema pomoći.

- U tom svemu, moja Marija sjetila se još dvoje staraca gore. Kad smo vidjeli da ovdje ima toliko ljudi, a brat mi je tu zakopan, mi sve ostavimo i odemo tamo u evo na sreću, uspjeli smo animirati GSS, Hitna je došla i našli smo tamo znakove života. Ostavili smo brata još pod ruševinama. Nisam tu mogao više pomoći - rekao je pa nastavio i objasnio da su kilometar dalje iskopali ženu živu:

- Muža smo našli ispod dovratka, mrtvo tijelo. U međuvremenu već mi je brat pronađen, poslije i nećak. Najteže mi je bilo čistiti tragove krvi koji su ostali u garaži, izašla iz mrtvog tijela mog brata. To je bilo najteže - istaknuo je za Dnevnik Nove TV.

Priznaje kako mu se teško nositi sa svime.

- Iza toga neka čudna apatija sa željom da se počnemo šalit. Valjda je to nešto jako u nama. Onda u toj šali krenu suze. I zapravo vidimo da nismo spremni ništa zaboraviti - zaključio je.