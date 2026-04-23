POGODIO IH IZRAELSKI PROJEKTIL

Ispod ruševina u Libanonu su pronašli tijelo novinarke Halil

Piše HINA,
Novinarka Amal Halil i slobodna fotografkinja Zeinab Faradž izvještavale su o događajima u blizini mjesta al-Tajri kada je izraelski projektil pogodio vozilo ispred njih.

U izraelskim napadima na južni Libanon u srijedu ubijena je libanonska novinarka Amal Halil i ranjena je fotografkinja, objavile su novine Al-Ahbar za koje je novinarka radila. 

Smrću 43-godišnje Halil broj ubijenih u srijedu porastao je na pet. To je bio najsmrtonosniji dan otkako je 16. travnja proglašeno 10-dnevno primirje između Izraela i Hezbolaha. 

Libanonski ministar informiranja Paul Morcos izrazio je na X-u "duboku tugu" zbog smrti novinarke Halil "koju je izraelska vojska napala dok je obavljala svoju profesionalnu dužnost".

Novinarka Amal Halil i slobodna fotografkinja Zeinab Faradž izvještavale su o događajima u blizini mjesta al-Tajri kada je izraelski projektil pogodio vozilo ispred njih. Pobjegle su u obližnju kuću, koja je potom također bila meta izraelskog napada, naveli su libanonsko ministarstvo zdravstva, visoki libanonski vojni dužnosnik i udruge novinara.

Libanonski spasioci uspjeli su izvući Faradž, koja je zadobila ozljedu glave, prema riječima Elsi Moufarej, voditeljice Sindikata novinara u Libanonu.

Kada su se vratili kako bi pomogli Halil, izraelska vojska bacila je šok-bombu, blokirajući im pristup oštećenoj zgradi, rekli su Moufarej i visoki vojni dužnosnik.

Spasioci su se uspjeli vratiti na mjesto događaja oko četiri sata nakon prvog napada. Nakon još tri sata pretraživanja ruševina, uspjeli su izvući njezino beživotno tijelo, rekao je visoki vojni dužnosnik.

Izraelska vojska navela je u ranijem priopćenju da je primila izvješća da su dvije novinarke ranjene uslijed njezinih napada, ali je zanijekala da sprječava spasilačke timove da dođu do tog područja.

