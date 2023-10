Ispovijest Duška koji je spriječio otmicu u Njemačkoj: 'Imao je nož, brzo je došlo 40 policajaca'

Za tri minute već je bilo 40 policajaca, a do tada otmičar nije imao šansu pobjeći jer smo kolega i ja jaki. Kad su došli roditelji, bio je to vrisak, plač, ali i sreća jer su djeca ostala živa. Prvo su zagrlili djecu, a odmah kolegu i mene. Ljudi su zahvalni od srca, teško je to riječima opisati, ispričao je Duško Vukobrat. On je zajedno s još jednim kolegom spriječio otmicu dvojice dječaka u njemačkom gradu Böblingenu.

Vukobrat je po struci bagerist. Radi na gradilištu i kaže kako nije mogao slutiti da se ovako nešto može dogoditi.

– Izgledalo je da će to biti još jedan običan radni dan. Ipak, nije bilo tako. Došli smo na posao oko sedam sati, jutarnja kava, dok se mašine zagriju, radili smo kolega iz Turske i ja. Oko pet do osam, otišao sam po šljunak, a u povratku vidim da kolega iskače iz kanala. Pokazuje mi da vozim bager i da zatvorim cestu. Vidim uskače čovjek na zadnja vrata od kombija na kojem su vrata bila zamagljena. Izvukao je jedno dijete, drugo smo izvukli na bočnu stranu i tada je otmičar htio pobjeći, ipak mu to nismo dozvolili, a brzo je stigla policija i dosta ljudi– ispričao je Vukobrat, prenosi Blic.

Kazao je kako je otmičar Nijemac i da dolazi iz ovog grada. Držali su ga sve dok nije došla policija.

– Oteli smo mu ključeve, nije imao nikakve šanse za bijeg. Bio je naoružan, imao je nož, opojna sredstva da umrtvi tijelo. U policiji je kasnije priznao da ih je htio silovati i baciti u obližnju rijeku – kazao je Vukobrat te dodaje da je naišao i njegov sin Dragan kada su već spasili djecu.

– Najvažnije je da smo to vidjeli, da smo se tu bili i odmah reagirali. U tim trenucima čovjek dobije i neku posebnu snagu, a zagrljaj roditelja upućen djeci, a onda i nama, ostat će mi zauvijek uspomena – dodao je Vukobrat.

Duško je na Facebooku objavio snimku nakon spašavanja dječaka.