Ispovijest posljednjeg istarskog markiza: Nakon 700 godina, Polesiniji će sa mnom nestati

Prije dvadesetak godina talijanski novinar Gian Paolo Polesini, u namjeri da napiše knjigu o svojoj obitelji koja je gotovo sedam stoljeća imala ključno mjesto u političkom, društvenom, ekonomskom i kulturnom životu Istre, došao je u Poreč istraživati baštinu predaka. Književnik i filmski kritičar koji živi i radi u Udinama o obitelji je potom pisao u knjizi “Sangue blu” (Plava krv, 2007.), zatim i u djelu “Polle. Il figlio unico” (Polle. Sin jedinac), a kasnije je i Zavičajnom muzeju Poreštine odlučio donirati značajan broj predmeta - razne tiskovine, knjige i rukopise, ali i dva fotografska albuma, liturgijsku opremu porečkog biskupa i čašu s obiteljskim grbom. Posljednjih desetak godina porečki muzej je od Polesinija otkupio i srebrni servis, minijature obiteljskih portreta, korzet te jedan jastučić za bebe. Na njega su polagani muški potomci.