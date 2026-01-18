Ispovijest preživjele iz gorućeg kluba. Bilo je kao u Švicarskoj: 'Kao da ti je tijelo u pećnici...'

Gina Russo gledala je koncert sa svojim zaručnikom Fredom Crisostomijem jedne večeri 2003. godine kada je shvatila da nešto nije u redu. Great White, hair-rock bend iz 80-ih, otvorio je nastup snažnim gitarama dok su četiri velika pirotehnička plamena izletjela s pozornice. Iskre su odmah zapalile akustične pjenaste ploče postavljene oko bine radi prigušivanja zvuka.

„Bilo je trenutačno“, prisjeća se Gina. „Situacija je postala strašna nevjerojatno brzo. Povratni plamen dogodio se u sekundi.“

Uslijedila je „crna kiša dima“, a vrućina je topila i razbijala staklena rasvjetna tijela iznad glava posjetitelja. Gina i Fred krenuli su prema najbližem izlazu, vratima desno od male pozornice, ali ih je zaštitar blokirao - i Gina ni danas ne zna zašto, prenosi BBC.

Tada je, kaže, nastao stampedo prema glavnom izlazu. Fred ju je očajnički gurao naprijed dok su se tijela gomilala u pokušaju bijega. Posljednje čega se sjeća jest da je prošla kroz vrata na sigurno prije nego što je izgubila svijest.

Kad se probudila iz inducirane kome 11 tjedana kasnije, saznala je da joj je Fred spasio život - ali je sam poginuo u požaru.

Tragedija se dogodila u noćnom klubu The Station u snježnom gradiću West Warwick u američkoj saveznoj državi Rhode Island.

Dvadeset i dvije godine kasnije gotovo identičan scenarij ponovio se u baru Le Constellation u švicarskom skijalištu Crans-Montana, u ranim satima Nove godine 2026. U Rhode Islandu poginulo je 100 ljudi, a u Švicarskoj 40 - uglavnom mladih. Mnogi preživjeli nose teške opekline.

Foto: Denis Balibouse

Stručnjaci ističu zastrašujuće sličnosti: oba požara uzrokovana su pirotehnikom u zatvorenom prostoru, a akustične pjenaste ploče ubrzale su širenje vatre na gotovo identičan način.

Britanski konzultant za protupožarne istrage Richard Hagger izjavio je da je „99% siguran“ kako su upravo prskalice na bocama šampanjca izazvale švicarski požar. Da je pjena bila vatrootporna, kaže, samo bi tinjala umjesto da plane.

Fenomen „flashover“ - trenutak bez povratka

U obje tragedije došlo je do tzv. flashovera - trenutka kada se nagomilana toplina i dim pod stropom odjednom prošire prema dolje i zapale gotovo sve u prostoru: namještaj, odjeću i ljudsku kožu.

Phil Barr imao je 22 godine kada je prisustvovao koncertu u The Stationu. Stajao je blizu pozornice kada je požar počeo.

„Odjednom je sve bilo u plamenu. Vidio sam samo narančasti sjaj kroz gust crni dim“, kaže. „Osjećaj je bio kao da ti je cijelo tijelo u pećnici.“ Uspio je pobjeći kroz bočna vrata i pao u snijeg, ali je zadobio životno opasna oštećenja pluća.

Ironično, u klubu je tada bila i TV ekipa koja je snimala prilog o sigurnosti prostora. Njihova snimka pokazuje da je vatri trebalo samo 25 sekundi da zahvati strop, a 90 sekundi da prostor ispuni otrovnim dimom.

Profesor Ed Galea, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za ponašanje ljudi u požaru, objašnjava da je zapaljiva pjena na stropu bila presudan faktor.

Foto: VALAIS CANTON POLICE

„To je noćna mora - gorivo je već iznad vas. Nemate vremena za reakciju. Kad dođe do flashovera, preživljavanje je gotovo nemoguće.“

Laboratorijska rekonstrukcija požara u The Stationu pokazala je da su smrtonosni uvjeti nastupili za samo 65 sekundi. Temperature su dosegnule 700 °C unutar 80 sekundi.

Švicarska istraga još traje, ali dostupne snimke pokazuju gotovo isti obrazac. Bar nije prošao sigurnosnu inspekciju pet godina.

Zašto ljudi ne reagiraju na vrijeme?

Požar zahtijeva tri elementa: toplinu, gorivo i kisik. Kada su svi prisutni, prozor za bijeg mjeri se sekundama. Ipak, ljudi redovito podcjenjuju brzinu razvoja požara.

„To zovemo sindrom prijateljske vatre“, kaže Galea. „Ljudi više nemaju instinktivno razumijevanje koliko se brzo vatra širi.“

Neki promatraju vatru hipnotizirano, neki snimaju, neki pokušavaju gasiti umjesto da bježe. Psihološki eksperimenti pokazuju da prisutnost drugih ljudi često paralizira reakciju - ako nitko drugi ne paničari, pojedinac zaključuje da opasnost nije ozbiljna.

Gina i Phil priznaju da su u početku mislili da će se plamen sam ugasiti ili da će se uključiti sprinkler sustav. Klub The Station nije imao ni jedno ni drugo.

Foto: Lisa Leutner

Od 2000. godine zabilježeno je 38 sličnih požara s oko 1.200 poginulih. Većina uključuje pirotehniku i zapaljive dekorativne materijale. Unatoč tome, ne postoji međunarodno obvezujući protupožarni kodeks za javne prostore. Svaka zemlja ima vlastita pravila, a tragedije rijetko dovode do globalnih promjena.

Za razliku od zrakoplovne industrije, gdje se nesreće istražuju međunarodno i odmah uvode sigurnosne mjere, kod požara takav sustav ne postoji.

Galea naglašava jednostavno pravilo koje može spasiti život:

„Uvijek, čim uđete u prostor, potražite izlaze. Sreća prati pripremljen um.“

Gina i Phil danas žive s trajnim posljedicama. Gina i dalje oplakuje Freda. Phil je morao ponovno učiti živjeti s oštećenim plućima. Osamdesetak žrtava iz Švicarske još je u bolnicama.

Njihove priče nisu samo osobne tragedije - one su upozorenje da se ista greška ponavlja desetljećima.

I svaki put traje manje od dvije minute.