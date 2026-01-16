Lavina u Švicarskoj. Jedan poginuli, dvoje ranjenih

U četvrtak, 15. siječnja 2026., na području Pointe de Chemo u Švicarskoj došlo je do lavine. Jedna osoba je poginula, a dvije su ozlijeđene, piše kantonalna policija.

Oko 12:15 sati grupa od četiri skijaša u skijaškoj turi nalazila se u području Pointe de Chemo, unutar općine Chamoson. Tijekom njihovog spuštanja niz istočnu stranu, na visini od oko 2500 metara, odvojila se lavina i odnijela troje od njih.

Nakon alarma koji je podigao četvrti skijaš, spasilačke snage Kantonalne organizacije za spašavanje Valaisa (KWRO), uz potporu dva helikoptera iz Air-Glaciers i jednog zrakoplova iz Air Zermatt, uspjeli su locirati i izvući dvije zatrpane osobe.

42-godišnji muškarac preminuo je na mjestu nesreće unatoč pruženoj prvoj pomoći. 41-godišnji muškarac je ozlijeđen i helikopterom prebačen u Inselspital u Bernu. 53-godišnja žena, koja se nalazila izvan snježnog nanosa, također je ozlijeđena i transportirana helikopterom u bolnicu u Sionu. Sve tri osobe su švicarski državljani.

Državno odvjetništvo pokrenulo je istragu. Razina opasnosti 3 (narančasta) predstavlja najkritičniju situaciju za skijaše i freeridere: 65% smrtonosnih nesreća izazvanih lavinama događa se upravo na toj razini.

Institut za istraživanje snijega i lavina SLF upozorava da je lavinska situacija u Valaisu ovog vikenda kritična. Prošlog tjedna brojne, često velike, lavine pokrenuli su skijaši u turama ili freerideri, neke s tragičnim posljedicama. Struktura snježnog pokrivača pokazuje prisutnost trajno slabih slojeva, što sprječava dobru povezanost s velikim količinama svježeg snijega od prošlog vikenda. Od početka godine, spasilačke službe već su 20 puta intervenirale u vezi s lavinskim incidentima.