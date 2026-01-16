Obavijesti

News

Komentari 0
TRAGEDIJA

Lavina u Švicarskoj. Jedan poginuli, dvoje ranjenih

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Lavina u Švicarskoj. Jedan poginuli, dvoje ranjenih
Foto: Christian Hartmann

Oko 12:15 sati grupa od četiri skijaša u skijaškoj turi nalazila se u području Pointe de Chemo, unutar općine Chamoson. Tijekom njihovog spuštanja niz istočnu stranu, na visini od oko 2500 metara, odvojila se lavina i odnijela troje od njih

Admiral

U četvrtak, 15. siječnja 2026., na području Pointe de Chemo u Švicarskoj došlo je do lavine. Jedna osoba je poginula, a dvije su ozlijeđene, piše kantonalna policija.

Oko 12:15 sati grupa od četiri skijaša u skijaškoj turi nalazila se u području Pointe de Chemo, unutar općine Chamoson. Tijekom njihovog spuštanja niz istočnu stranu, na visini od oko 2500 metara, odvojila se lavina i odnijela troje od njih.

Nakon alarma koji je podigao četvrti skijaš, spasilačke snage Kantonalne organizacije za spašavanje Valaisa (KWRO), uz potporu dva helikoptera iz Air-Glaciers i jednog zrakoplova iz Air Zermatt, uspjeli su locirati i izvući dvije zatrpane osobe.

POGINUO PLANINAR Smrtonosne lavine u Italiji: Dvoje poginulih, spašavanje otežava vjetar, ima i ozlijeđenih
Smrtonosne lavine u Italiji: Dvoje poginulih, spašavanje otežava vjetar, ima i ozlijeđenih

42-godišnji muškarac preminuo je na mjestu nesreće unatoč pruženoj prvoj pomoći. 41-godišnji muškarac je ozlijeđen i helikopterom prebačen u Inselspital u Bernu. 53-godišnja žena, koja se nalazila izvan snježnog nanosa, također je ozlijeđena i transportirana helikopterom u bolnicu u Sionu. Sve tri osobe su švicarski državljani.

Državno odvjetništvo pokrenulo je istragu. Razina opasnosti 3 (narančasta) predstavlja najkritičniju situaciju za skijaše i freeridere: 65% smrtonosnih nesreća izazvanih lavinama događa se upravo na toj razini.

Institut za istraživanje snijega i lavina SLF upozorava da je lavinska situacija u Valaisu ovog vikenda kritična. Prošlog tjedna brojne, često velike, lavine pokrenuli su skijaši u turama ili freerideri, neke s tragičnim posljedicama. Struktura snježnog pokrivača pokazuje prisutnost trajno slabih slojeva, što sprječava dobru povezanost s velikim količinama svježeg snijega od prošlog vikenda. Od početka godine, spasilačke službe već su 20 puta intervenirale u vezi s lavinskim incidentima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'
OBITELJ STREPI

Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'

U stravičnoj prometnoj nesreći u tunelu Brentenberg teško je ozlijeđen hrvatski državljanin Davor D., otac dvoje djece iz Bjelovara. Njegova obitelj nada se njegovu oporavku
Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!
IZDAN METEOALARM

Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!

U petak nas očekuje promjenjivo vrijeme s maglom i malo kiše, a vikend donosi hladnoću i mogući snijeg. Donosimo detaljnu vremensku prognozu za naredne dane...
Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu
KAKVA JE TO PORUKA ŽRTVAMA NASILJA?

Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu

Bivša djevojka javno je lani progovorila o zlostavljanju iz 2016. Nakon toga, bodybuilding savez ga je izbacio. Objavljuje fotke s ministrom, bio je gost na domjenku u Ministarstvu pravosuđa. Kaže: Rehabilitiran sam

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026