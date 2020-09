Ispovijest šibenskog liječnika: Izgledali su mi kao naši domaći dečki, a ne dileri tone kokaina

U akciji 'Falkuša' koju je inicirala hrvatska policija, a kojom je razbijen međunarodni lanac krijumčara droge, uhićeni su Zoltan K. (42), Marko M.B. (27) i Filip S. (54). Svi su sa šibenskog područja

<p>A što reći, i mene je iznenadilo, da ne kažem šokiralo kad sam čuo vijesti... Na objavljenim snimkama prepoznao sam brod, a je li posada ista s Kariba, ne znam, jer su na snimkama pod maskama, rekao nam je šibenski liječnik <strong>Dražen Grgić.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: Tri Hrvata pala s tonu kokaina</strong></p><p>On se u lipnju vratio s plovidbe Atlantikom, a na Karibima se, po svemu sudeći, susreo s trojicom hrvatskih državljana koji su prije par dana uhićeni na Kanarima zbog krijumčarenja skoro tone kokaina.</p><p>- Upoznali smo na Martiniqueu u jeku korona krize na Karibima. Na prvu su djelovali kao obični domaći dečki. Zoltan se predstavio kao ugostiteljski poduzetnik koji povremeno van sezone odradi koji transfer broda, a dečki su bili sezonci bez posla koje je Zoltan angažirao da mu pomognu. Tada je jedna od mogućnosti bila da plovimo zajedno natrag za Hrvatsku. Međutim Zoltan nije bio odlučan isploviti, a ja sam shvatio da nema velike vajde od zajedničke plovidbe i da je bolje dok su vremenske prilike bile povoljne da isplovim sam. Tako je i bilo, te sam iskoristio vrlo povoljne vjetrove i vratio se sam u Hrvatsku. Eto na kraju ispada da od brojnih upozorenja na uragane, ciklone, valove, pirate i morske nemani veće opasnosti se mogu kriti na potpuno neočekivani način - ispričao nam je Grgić.</p><p>POGLEDAJTE GALERIJU - UHIĆENJE NA KANARIMA:</p><p>Pet mjeseci je jedrio iz Šibenika do Brazila i nazad u sklopu akcije ‘Čisto more, čisto srce’ kako bi pomogao SOS Dječjem selu Hrvatska, a Zoltana i njegova dva suradnika upoznao je krajem travnja.</p><p>Tročlana ekipa, u kojoj je bio i vlasnik jedrilice, Grgiću je rekla da jedrilicu moraju transferirati iz Hrvatske na Martinique zbog prodaje. No navodni kupac u međuvremenu je kao otkazao dogovor. </p><p>- Od prvog kontakta s tom ekipom sve mi je bilo čudno. Bilo je to u ožujku kada su sve luke bile zatvorene zbog korone i oni su tražili način da se vrate u Hrvatsku, a nisu bili dobro opskrbljeni. Javili su mi da će doći na Karibe u opskrbu pa da se svi skupa vratimo u Hrvatsku. Meni je bilo jako drago što ću se susresti s jedrilicom sa šibenskom posadom - rekao je doktor za <a href="https://www.sibenik.in/sibenik/sibenski-doktor-grgic-na-karibima-susreo-ekipu-koja-je-pala-zbog-tone-kokaina-od-prvog-kontakta-sve-mi-je-bilo-cudno/127303.html#" target="_blank">ŠibenikIN</a>. </p><p>Dodao je kako je bio sretan kada se susreo s njima jer je nakon nekoliko mjeseci napokon čuo hrvatski jezik.</p><p>- Njih je zadesio kvar te su došli na Martinique popraviti jedrilicu. Ja sam do tada već bio krenuo nazad, ali mi je pukla sajla pa sam se odlučio vratiti na Martinique. Tamo smo se prvi put sreli. Bilo mi je drago čuti domaći jezik pa sam susret i dokumentirao - ispričao je Grgić.</p><h2>Hrvati sa Srbima kontroliraju europsko tržište za kolumbijske kartele</h2><p>U akciji 'Falkuša' koju je inicirala hrvatska policija, a kojom je razbijen međunarodni lanac krijumčara droge, uhićeni su<strong> </strong>Zoltan K. (42), Marko M.B. (27) i Filip S. (54). Svi su sa šibenskog područja. Ovom akcijom policija je spriječila da na hrvatske ulice dođe na desetke kilograma droge.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO - OPERACIJA FALKUŠA:</p><p>- Koordiniranom akcijom, specijalni tim španjolske Civilne zaštite je u jutarnjim satima 8. rujna, u međunarodnim vodama, uz prethodno odobrenje nadležnih tijela RH, presreo hrvatsku jedrilicu, čiju posadu su činila trojica Hrvata. Četrnaestmetarsku jahtu registriranu pod imenom 'Majic' u LK Dubrovnik doveli su u luku. Prema hrvatskom registru, u rubrici podaci o stvarnom vlasniku upisano je ime fizičke osobe, <strong>Ian Hugh Norval Gibson</strong> iz mjesta Blackheath u Južnoafričkoj Republici. Oceanis 46 je tip jahte za 12 osoba, dužine je 14 metara, proizvedena u Francuskoj prije devet godina a pokreće je glavni motor od 55 KW a u pogon može i na jedra. U registru se nalazi i podatak da je jahta prethodno bila registrirana pod istim imenom i u Velikoj Britaniji te Sjevernoj Irskoj. Pretragom jedrilice pronađeno je ukupno 980 paketa s oko 980 kg kokaina visoke čistoće, izvijestio je u subotu MUP.</p><p>Prema procjenama španjolske policije, ulična vrijednosti zaplijenjenog kokaina je veća od 40 mil. eura. Prema do sada prikupljenim saznanjima kokain je bio namijenjen europskom, španjolskom i hrvatskom tržištu. Akcija 'Falkuša' krenula je u veljači. Policija je izvijestila da je 'u okviru svojih aktivnosti' prikupila inicijalna saznanja o prekoatlantskom krijumčarenju većih količina kokaina u koje su, kao pripadnici tzv. Balkanskog kartela, aktivno uključeni Hrvati.</p><p>Istražitelji su do sada utvrdili kako su hrvatski državljani s jedrilicom otplovili iz Šibenika početkom 2020. da bi krajem kolovoza zaplovili afričkom rutom krijumčarenja s Kanarskog otočja, južno, prema obalama zapadne Afrike, gdje su organizirane kriminalne skupine, koje je angažirao kartel, na 'Majic' ukrcale kokain.</p><p>Koordinirano s uhićenjem i pretragom jedrilice na Kanarima, policajci su u petak na šibensko-kninskom području pretražili više domova i drugih prostora kod više ljudi povezanih s uhićenicima i tom prilikom oduzeli više računala, mobitela i drugih predmeta. Drogu nisu pronašli. Istraživanje se nastavlja a usmjereno je, ističu u MUP- u, prema kriminalnoj ćeliji unutar tzv. 'Balkanskog kartela' koja se specijalizirala za pružanje 'usluga' krijumčarenja droge jedrilicama i jahtama. Hrvati, Srbi i Crnogorci na dobrom su, anime, glasu kod međunarodnih narko kartela koji se bave krijumčarenjem kokaina morskim putevima.</p><p>Riječanin je 2018. s Britancem i Nizozemcem na jahti 'Oggi' prevozio 1400 kilograma kokaina skrivenih u posebno izrađenim spremnicima za gorivo. Njih je 21. lipnja 2018. kod otoka Faial presrela portugalska policija skupa s pripadnicima britanske Nacionalne agencije protiv kriminala (NCA) koja je vodila operaciju.</p><p>No neslavni rekorder je <strong>Anastazije Martinčić</strong> koji je u Urugvaju pao s dvije tone kokaina 'Balkanskog Escobara' <strong>Darka Šarića</strong>. Martinčić je u listopadu 2009. s jedrilicom 'Maui' trebao drogu prevesti do prekooceanskog broda 'Pirgo'. Kokain je trebao prekrcati s jahte na manje gumene čamce i potom s njima prići Pirgosu. no nije se držao plama. U pokušajima prilaska brodu Martinčića je onemogućilo jako nevrijeme a poslije je sve spriječila urugvajska policija u mjestu Rio Santa Lucia u blizini Montevidea.<br/> Pretragom jahte 'Maui' policija je pronašla i zaplijenila 2174 kilograma i 682 grama kokaina koji je bio 97-postotne čistoće. Vrijednost zaplijenjenog kokaina procijenjena je na više od 120 milijuna eura. Martinčić je završio u zatvoru iz kojeg su ga pustili lani. </p><p>I dok je on odslužio kaznu skupina Zadrana još čeka na početak suđenja. Riječ je o skupini uhićenoj u svibnju 2012. u međunarodnoj akciji 'Jadera'. Akcija je dobila ime po latinskom imenu Zadra, budući da je cijela operacija krijumčarenja kokaina na karipsko-hrvatskoj ruti vođena upravo iz Zadra, a i troje Zadrana je na Karibima 'palo' sa 174 kilograma kokaina. Akcija 'Jadera' pokrenuta je u listopadu 2011. nakon prvih informacija o organiziranoj skupini krijumčara koje su prikupile hrvatska SOA i PNUSKOK. Normalno, poslije je bila uključena i DEA.</p><p>Osumnjičeni su više mjeseci tajno praćeni, prisluškivani i snimani. U travnju 2012. <strong>Zlatko Ugarković Patak</strong> je iz Zadra je otputovao u Dominikansku Republiku gdje je s visokorangiranim pripadnikom kolumbijskog narko-kartela<strong> Parra Florentinom</strong> dogovorio isporuku osam milijuna eura vrijednog kokaina. Drogu, koja je stigla iz Venezuele, prekrcali su na moru, a kako bi zavarali policijske pse, pakete s kokainom premazali su mješavinom senfa i kave i sakrili u duplom dnu hrvatske jedrilice. No čim su ušli u vode karipskog otoka Martinika presrela ih je policija. Dvojica skipera zatečenih na jedrilici odmah su uhićena, a potom su pali i ostali - jedan u Italiji, četvorica u Dominikanskoj Republici, dvojica na San Martinu, te dvojica u Hrvatskoj. U akciji su surađivale kolumbijska, francuska, nizozemska, hrvatska, slovenska, engleska i španjolska policija. U Dominikanskoj Republici uhićen je i Zlatko Ugarković Patak koji se u srpnju 2012. godine, dok je u madridskom zatvoru čekao na izručenje Hrvatskoj, objesio u ćeliji.</p><p>Prema procijeni hrvatske policije Hrvati godišnje potroše 100 kilograma kokaina no stručnjaci kažu kako je ta količina i do 10 puta veća. Kako bi droga sigurno došla do Hrvatske dileri se služe raznim trikovima. U plominsku luku 2000. uplovio je brod koji je iz Kolumbije prevozio ugljen i kokain. Čak 240 kg kokaina bilo je u tankovima za balastne vode. Stjepan Prnjat i ekipa su 100 kg koke 2018. sakrili u metalni otpad koji je brodskim kontejnerom prevezen do riječke luke.</p><h2>'Hrvatska u kokainskom ruletu'</h2><p><strong>Knjiga Vilima Cvoka i Hajrudina Merdanovića</strong> ‘Hrvatska u kokainskom ruletu smrti’ otkriva sve mračne tajne posla s kokainom u kojemu su mnogi u pomami za enormnom zaradom platili glavom.</p>