Ispovijest vatrogasca: Prvi su krenuli u pomoć nakon potresa

Bili smo u kancelariji, slagali papire i poruke za nadolazeću smjenu kad je otkucalo 6.24 sati. Sve se počelo tresti te smo se sklonili pod štokove. Čim se malo smirili, izašli smo u garažu pa van i dali dečkima zapovijed da izvuku sva vozila i opremu van.

Ispričali su nam te prve trenutke nedjeljnog potresa vatrogasni zapovjednik postaje Centar Kristijan Tomašek i voditelj prve smjene Dražen Pavlić. Oni su vodili prvu 24-satnu smjenu vatrogasaca, po novom modelu kojeg je zbog korona virusa zapovjedio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Do kraja nje ostalo im je 36 minuta.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Završavali su s dezinfekcijom prostora za kolege, no umjesto kući na zasluženi odmor, utrčali su u kamione i krenuli na prvu intervenciju, od njih 450, u Petrovu 13. Ondje se nalazi najpoznatije rodilište u zemlji tj. Klinika za ženske bolesti i porode.

- Kad sam izašao i izdao zapovjedi, kratko sam nazvao svoju ženu da provjerim je li dobro. Kad mi je rekla da su ok, prekinuo sam i upalile su se lampice na ploči za izlazak na intervenciju gasnog vlaka. To je bilo samo dvije minute od potresa i već smo bili u vozilima i jurili zelenim valom - kazao je Tomašek koji se našao za volanom zapovjednog vozila. Na suvozačkom mjestu bio je Pavlić te su se pod sirenama i rotacijom probijali do bolnice.

- Vani je bilo sablasno. Svuda smo vidjeli odrone, na cesti su bili kipovi i crjepovi i morali smo doslovno voziti reli. Poziv je glasio da gori potkrovlje bolnice i očekivali smo najgore, da su oštećene plinske instalacije. Stigao je ubrzo i poziv da gori bolnica na Srebrnjaku - prepričao je te prve adrenalinske trenutke Tomašek, a Pavlić nastavio kako je vidio da su se dijelovi zgrada urušavali.

'Dvorište Petrove bilo je puno rodilja'

- Sve je bilo puno prašine. Bio na suvozačkom mjestu, a kad smo krenuli vidio sam kako su pala stakla s najvišeg kata hotela Westin. Putem smo vidjeli koliko se tog urušilo i tek smo tad osvijestili što se sve dogodilo. Napipao sam telefon u džepu i počeo snimati - kaže Tomašek. Kamenja je bilo posvuda. Ljudi su na mahove počeli izlaziti iz zgrada, a vatrogasci kažu kako su svi izgledali više zbunjeno i praznog pogleda nego preplašeno.

- Inače kad idemo iz noćne smjene u nedjelju ujutro ulice su pune mladih koji se vraćaju iz noćnog provoda. Osobito puno ih je kraj Westina i prava je sreća u nesreći što su ljude zbog korona virusa maknuli s ceste jer ne znam ni sami koliko bi žrtava bilo - kaže Pavlić.

Ubrzo su se uspjeli probiti do Petrove gdje su ih dočekali vatrogasci koji rade u bolnici.

- Dvorište je bilo puno rodilja s malim bebama. Neke su bile samo u spavaćicama, a druge ogrnute plahtama i dekama. Pomagalo im je osoblje bolnice, a vani je bilo ledeno - ispričali su vatrogasci. Jedna ekipa odmah je otišla u izvid potkrovlja, za koje su rekli da gori. Doslovno su se probijali kao kroz katakombe, dok ekipa iz vana nije vidjela kako na lijevo krilu suklja dim. Vidjeli su se i bljeskovi svjetla te su žurno poslali tim ondje.

Naime, potres je uništio instalacije bojlera, pukla je cijev i počela su sukljati vrela voda i para. Voda je prskala električne instalacije pa je zato sve bljeskalo. Uspjeli su to sanirati kad je netko dojavio da je jedno dizalo propalo u podrum. Morali su hitno pregledati sva četiri lifta da slučajno netko nije ostao u njima.

Foto: Borna Filic, Sanjin Strukic, Emica Elvedji/PIXSELL

- Otišao sam s timom u podrum, a s dizalom je bilo sve uredu. Tu nas je ulovio drugi jaki potres - kaže Pavlić. Izašli su s druge strane zgrade, završili intervenciju i odmah otišli dalje prema bolnici Srebrnjak. Drugi tim već je bio otišao gasiti požar u prostorijama HT-a u Draškovićevoj.

- Oko 9 sati stigao nam je poziv da gori katedrala. Kroz glavu mi je prošlo samo da nam još danas fali i neki požar u Zračnoj luci. Do katedrale sm ose također morali probijati jer su putevi bili zatrpani. Nasreću, ondje je bilo sve ok. Veliki val prašine ljudima je izgledao kao dim pa su nas zvali. Vidjeli smo da je vrh tornja pao na zgradu nadbiskupije, no njihovi čuvari su nam rekli da je sve uredu - kazao je Tomašek.

Nakon dva tri sata posla, pozivi su nastavili stizati. Ekipa iz centra spašavala je ljude po zgradama, vadila starije i nemoćne iz Jurišićeve i Bakačeve i prioritet je bio spašavanje ljudskih života. Potom su nastavili kontrolirano rušiti nagnute dimnjake, tornjeve i krovove kao što je bio slučaj na Trgu bana Josipa Jelačića.

- Lako je maknuti par cigli i crjepova, no kad je pred vama dimnjak od 500 do 600 kilograma, ne možete ga tek tako maknuti. Takve smo morali razbiti pa spustiti dolje - kaže Pavlić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Moram pohvaliti sve dečke. To su iskusni utrenirani operativci, no umor radi svoje. Umjesto 24, na poslu smo ostali 36 sati. S poslom smo završili u nedjelju u 19 sati kad je posao preuzela druga smjena. Uz nas je tada radila nedjeljna smjena koja je ujutro trebala preuzeti - kaže Tomašek. Treba dodati kako je ekipa iz Centra u noći na nedjelju bila u ispomoći postaji Novi Zagreb u gašenju požara krovišta kuće u Svetoj Klari.

Dio vatrogasaca morao je patrolirati ulicama kao ispomoć policiji zbog zabrane okupljana na javnim mjestima. Zato im samo možemo zahvaliti. Kapa (kaciga) dolje ekipa!

