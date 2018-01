Ispovijesti kanibala: 'Izgledate jako ukusno, baš bih vas pojeo'

Ottis Toole je bio serijski ubojica koji je ubijao između 1960. i 1980. godine i bio je neko vrijeme pomagač slavnom serijskom ubojici Henryju Leeu Lucasu. Terorizirali su ljude na Floridi. Iako je Ottis ispričao različite priče o ubojstvima, činjenica je da je prvi puta ubio dok je imao 14 godina. Tvrdio je da je ubio više od 100 ljudi.

Odgajan je u obitelji u kojoj je bio zlostavljan, a kasnije će tvrditi da su ga silovali susjed i sestra. Tvrdio je i da je njegova baka bila sotonist i da mu je dala nadimak "vražje dijete". Ona mu je navodno pokazala neke rituale kao što je pljačkanje grobnica i samoozljeđivanje.

Kasnije je pronašao inspiraciju u tome, a budući da je imao niski IQ trebao je pomoć Lucasa kako bi ostao neotkriven. Lucas je kasnije ispričao da je Toole njegove žrtve pekao na roštilju. Kada su Toolea pitali je li zaista jeo ljude, on je odgovorio: "Izgledate prokleto ukusno, da imam nož, prerezao bih vam grlo i popio malo krvi".

Jednom je prilikom rekao da je ljude jeo samo kako bi uštedio novac namjenjen za hranu.

Joachim Kroll, relativno nepoznati njemački serijski ubojica, je između veljače 1955. godine i srpnja 1976. godine sijao teror. Navodno je ubio 14 ljudi. Kroll je rekao da možda ima još žrtava, ali da ih se on ne sjeća. 1995. godine je izbo i ubio djevojku (19) te ju raskomadao.

Kroll je kanibalizirao gotovo svaku svoju žrtvu. Rezao im je komade mesa i jeo ih. Sve žrtve je svukao, silovao nakon smrti i odrezao im komade tijela. Rekao je da je ubijao ljude i jeo njihovo meso jer je to bio jedini obrok koji ga je mogao zadovoljiti.

Otkrili su ga nakon što je ubio curicu (4). Policija je ispitivala susjede, a onda im je jedan rekao da su se zaštopale cijevi. Rekao im je i da je pitao Krolla da li zna što je uzrok tome, a on mu je rekao: "Crijeva". Policija je u cijevima našla crijeva curice, a u Krollovoj kući su otkrili ruke koje su se kuhale u kipućoj vodi.

Kao i Toole, Kroll je imao niski IQ. Pretpostavlja se da je policiji trebalo toliko vremena da ga nađu jer su pretpostavili da je ubojica netko puno inteligentniji, a i pokušavali su pronaći smisao u tom bizarnom činu.

Andrej Čikatilo je bio ubojica u Sovjetskom Savezu. Svoju prvu žrtvu curicu (9) ubio je 1978. godine. Uhvatit će ga desetak godina kasnije. Njega je na ubojstva tjerala činjenica da nije mogao izvesti seksualni čin. Nije mogao imati odnose sa svojom ženom pa je svoj apetiti zadovoljavao nasiljem i mučenjem.

Priznao je na suđenju da je ubio 56 ljudi. Godine 1981. je u knjižnici upoznao djevojku (17). Zadavio ju je i odgrizao joj bradavice. Djevojkama i ženama je često odstranjivao maternicu i bradavice na grudima i tvrdio je da je uživao u njihovom okusu. Nekim žrtvama je odgrizao jezik. Smaknut je u veljači 1994. godine.

Tamara Samsonova, umirovljenica iz Rusije, godinama je živjela skromno u svojem stanu u Sankt Peterburgu. Nitko je nije smatrao opasnom. A onda je otkriveno da je starica ubojica. Umirovljenica koju nazivaju "Baka Jack Trbosjek" vodila je dnevnik u kojem je priznala najmanje deset ubojstava u zadnjih dvadeset godina.

Tamara je žrtvama odsijecala glave i komadala njihova tijela. Bivša radnica u hotelu, dnevnik je vodila na ruskom, engleskom i njemačkom jeziku i držala ga na polici s knjigama o "crnoj magiji" i astrologiji.

Otkrili su ju nakon što su nadzorne kamere snimile kako dijelove tijela starije žene nosi u vrećicama. Policija ju je uhitila nakon što su našli tijelo žene (79) bez glave. Riječ je o Valentini Ulanovovoj o kojoj se Tamara brinula. Tijelo je nađeno pored bare u Sankt Peterburgu.

Na istom mjestu je prije 12 godina pronađeno muško tijelo bez glave, ruku i nogu. U stanu umirovljenice našli su vizitku ubijenog muškarca. Priznala je najmanje još jedno ubojstvo. Policija vjeruje da je ubila i svojeg supruga koji je nestao 2005. godine. U stanu žene policija je pronašla pilu, nož i tragove krvi u kupaonici.

Arthur Shawcross ubio je 14 ljudi između 1972. i 1990. godine. Prve žrtve du bili dvoje djece u državi New York. 1990. godine je osuđen za ubojstvo deset prostitutki. Svako je tijelo divljački rasjekao.

- Jednostavno sam uzeo nož i izrezao ju od vrata do anusa. Izrezao sam joj vaginu i pojeo ju - rekao je jednom prilikom Arthur Shawcross.

Priznao je da je postao kanibal za vrijeme Vijetnamskog rata. Tijekom života davao je više intervjua i otvoreno govorio o svojim ubojstvima. Osuđen je na doživotnu kaznu zatvora, a umro je 2008. godine.

Jeffrey Dahmer je jedan od najpoznatijih kanibala ubojica. Dobio je nadimak Milwaukee kanibal. Između 1978. i 1991. godine ubio je 17 mladih muškaraca i dječaka. Drogirao ih je, zadavio i onda se seksao s mrtvim tijelima.

Kada je policija ušla u njegov stan, našli su dijelove tijela, kosture, fotografije golih muškaraca, dijelove tijela u hladnjaku te veliku plavu bačvu u kojoj je "rastapao" tijela. Kasnije je tvrdio da je tijela jeo jer je imao osjećaj da tako ona ostaju zavijek dio njega.

Policija je u njegovom stanu pronašla i nekoliko ljudskih glava. Neke su bile u hladnjaku, a neke u zamrzivaču. Dobio je doživotnu kaznu. Ubio ga je drugi zatvorenik.

Albert Fish je ubio curicu (8) i pojeo je njezino tijelo u roku od devet dana. Suludi ubojica upao je u kuću u kojoj je curica živjela i prvo je razmišljao o tome da ubije njezinog brata (18), a onda se odlučio ubiti nju jer mu se učinila puno prikladnija za njegov plan.

Fish je uvjerio obitelj djevojčice da mu dozvole da ju povede sa sobom. Rekao im je da ju vodi na zabavu svojeg nećaka. Fish će kasnije majci ubijene curice poslati pismo u kojem je opisao detalje ubojstva.

- U lipnju 1928. godine otišli smo na ručak. Grace mi je sjedila u krilu i poljubila me, a onda sam odlučio da ću ju pojesti. Odveo sam ju u praznu kuću u Westchesteru. Rekao sam joj da ostane vani i počela je brati cvijeće. Popeo sam se na kat i skinuo svu odjeću kako ju ne bi zamazao krvlju. Kada je sve bilo spremno, otišao sam do prozora i pozvao ju. Kada me vidjela golog, počela je plakati i bježati. Zgrabio sam ju. Skinuo sam ju, zadavio, a onda sam ju razrezao na male dijelove. Dijelove njezinog tijela sam skuhao i pojeo. Neke sam ispekao. Kako je bila ukusna - napisao je u pismu.

Kasnije je uhvaćen i 1936. smaknut na električnoj stolici.

Foto: screenshot/Youtube

Ed Gein iz Wisconsina je ubrzo nakon majčine smrti postao je opsjednut nasiljem i seksom. Imao je puno slobodnog vremena jer je dobivao državnu subvenciju i više nije morao raditi na farmi. S prijateljem je iskopao 15 leševa žena iz lokalnih groblja, uključujući i tijelo svoje majke. Imao bi spolne odnose s tijelima.

Postao je opsjednut idejom da postane žena, pa bi sa tijela oderao kožu i nosio ju. Od lubanja bi radio posude za vino na način starih Vikinga. 8. prosinca 1954. ubio je Mary Hogan: ustrijelio ju je u glavu puškom, stavio ju je na saonice i odvukao kući. 16. studenog 1957 ušao je u trgovinu koju je vodila Bernice Worden. Rekao joj je da želi kupiti antifriz. Zaklao ju je, ukrao joj blagajnu, odvukao je svojoj kući, odrubio joj glavu, i objesio ju za noge u podrumu.

Njezin sin, zamjenik šerifa, vratio se iz lova i našao lokvu krvi u trgovini. Policija je imala razloga sumnjičiti Eda. Odvezli su se do njegove kuće i primijetili da su vrata otključana. Ušli su unutra i našli ostatke tijela Mary Hogan i tijelo Bernice Worden. Uhitili su Eda i priznao je ubojstva i pljačke grobova. Izvukao se ludilom, a ostatak života, od 1968. do smrti proveo je u bolnici. Umro je 1984. u 78. godini od zatajenja pluća.

Peter Bryan je ubio dvoje ljudi, a utvrđeno je da je taj Englez patio od šizofrenije. 1993. godine je čekićem do smrti izudarao mladu prodavačicu. Nakon što je priznao zločin završio je na psihijatriji. Nakon nekoliko godina liječenja u bolnici, liječnici su zaključili da se Peter može vratiti u zajednicu, ali pod uvjetima nadzora.

Tada je ubio, skuhao i pojeo svojeg prijatelja Briana Cherryja. Zatukao ga je također čekićem. Kada je došla policija Peter je Brianov mozak pekao u tavi.

- Pojeo sam njegov mozak s maslacem. Bilo je prilično ukusno - rekao je Peter šokiranim policajcima.

We've all heard of Stephen Lawrence, why have so few heard of cannibal serial killer, Peter Bryan? pic.twitter.com/0fT2WRqWpp