Obavijesti

News

Komentari 1
ČESTO SU I ŽRTVE PLUS+

Ispovijesti stranih radnika u Hrvatskoj: 'Ne isplaćuju nam plaće, ne možemo naći liječnika'

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 3 min
Ispovijesti stranih radnika u Hrvatskoj: 'Ne isplaćuju nam plaće, ne možemo naći liječnika'
Zagreb: Plakat Domovinskog pokreta usmjeren prema stranim radnicima na Zagrebačkoj aveniji | Foto: Marko Seper/Pixsell

Strani radnici u Hrvatskoj pučkoj pravobraniteljici žale se na neisplatu plaća i prekovremenih sati, a nekoliko ih se požalilo da im je poslodavac oduzeo putovnice ograničavajući im kretanje

Zaključane smo u Domu i ne možemo van, uznemirujuća je poruka koja je krajem prošlog tjedna na noge podigla zagrebačku policiju, Pnuskok i Državni inspektorat. Policajci koji su s inspekcijom Državnog inspektorata stigli na adresu Doma za starije i nemoćne na području Zagrebačke županije u njemu su zatekli tri zaključane strane radnice. Na adresi gdje su bile smještene pronašli su još dvije radnice, te svih pet, inače državljanki Indije i Filipina, zbrinuli na sigurno. I dok direktoricu (37) tvrtke čiji je dom istražuju zbog sumnje da im je uskraćivala plaću i ograničavala kretanje, to nije, nažalost, prvi ni jedini slučaj da su strani radnici žrtve kaznenih djela, a imaju i razne druge probleme.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje!
BIZARNA SNIMKA

VIDEO Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje!

Napravili su nered u kafiću, a onda su se preselili na obalu gdje su se nastavili mlatiti. Primorsko-goranska policija potvrdila nam je da su zaprimili dojavu te da su postupanja u tijeku
Potresna ispovijest Tamare: Morski pas pojeo mi je kolegicu pred očima. Kao scena iz 'Ralja'
JEZIVI NAPAD

Potresna ispovijest Tamare: Morski pas pojeo mi je kolegicu pred očima. Kao scena iz 'Ralja'

Nakon nekih sat vremena plivanja čula sam Christy kako vrišti. Prvo sam mislila da se utapa i viknula sam joj da se ne predaje. Ali onda sam shvatila da oko nje kruže morski psi, prisjeća se Tamara...
U kući kod Metkovića našli su mrtvu bebu. Uhitili su majku
UŽAS

U kući kod Metkovića našli su mrtvu bebu. Uhitili su majku

Tijelo novorođenčeta prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Dubrovniku gdje je provedenom obdukcijom utvrđeno kako je smrt djeteta nastupila nasilno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025