Ispovijesti stranih radnika u Hrvatskoj: 'Ne isplaćuju nam plaće, ne možemo naći liječnika'

Zaključane smo u Domu i ne možemo van, uznemirujuća je poruka koja je krajem prošlog tjedna na noge podigla zagrebačku policiju, Pnuskok i Državni inspektorat. Policajci koji su s inspekcijom Državnog inspektorata stigli na adresu Doma za starije i nemoćne na području Zagrebačke županije u njemu su zatekli tri zaključane strane radnice. Na adresi gdje su bile smještene pronašli su još dvije radnice, te svih pet, inače državljanki Indije i Filipina, zbrinuli na sigurno. I dok direktoricu (37) tvrtke čiji je dom istražuju zbog sumnje da im je uskraćivala plaću i ograničavala kretanje, to nije, nažalost, prvi ni jedini slučaj da su strani radnici žrtve kaznenih djela, a imaju i razne druge probleme.

