Ispratila ga je i rekla: 'Taj brod nikad neće stići u New York'

Povodom obljetnice havarije i potonuća Titanica, u to vrijeme najvećeg broda na svijetu, donosimo vam feljton u sedam nastavaka o pomorskoj tragediji u kojoj je 15. travnja 1912. život izgubilo više od 1500 ljudi

Puno prije no što se uopće pojavila ideja o gradnji Titanica, američki pisac i časnik trgovačke mornarice Morgan Robertson napisao je roman Futility (Uzaludnost), poznat i pod naslovom The Wreck of the Titan (Olupina Titana).

Foto: Fantastic fiction

U svojoj knjizi, čak 14 godina prije stvarne tragedije, Robertson opisuje najveći i najmoderniji "nepotopivi" brod koji sredinom travnja kreće na svoju prvu plovidbu preko Atlantika, želeći srušiti brzinski rekord. Brod udara u santu leda i tone. Način i mjesto sudara, kapacitet, broj putnika, dimenzije broda, maksimalna brzina, tonaža, broj čamaca za spašavanje - sve se to sablasno podudara s još neizgrađenim Titanicom. Da podudarnost bude veća Robertsonov fiktivni brod zvao se - Titan! Iako je još živio u vrijeme katastrofe, nikada nije objasnio nevjerojatnu sličnost stvarnih događaja s njegovom novelom.

Foto: IMDB

'Taj brod nema Božji blagoslov'

Na početku gradnje broda u irskom Belfastu, nekolicina radnika katolika prepoznala je loš predznak. Broj narudžbe za Titanic bio je 3909 04, a neki su ga smatrali nesretnim jer je reflektiran u ogledalu i rukom napisan sličio natpisu "NO POPE" (bez pape) te su vjerovali da brod nema božji blagoslov, piše u Slobodan Novaković svojoj knjizi 'Hrvati u katastrofi stoljeća'.

Neposredno prije prvog putovanja Titanica nevjerojatno puno ljudi imalo je "predosjećaj" da će se nešto loše dogoditi. Tako su primjerice čuveni milijunaš George W. Vanderbilt i njegova supruga Edith, na nagovor punice koja je imala predosjećaj, u zadnji čas otkazali putovanje.

E.W. Bill i njegova supruga također su otkazali put, nakon što je gospođa Bill sanjala katastrofu. Putovali su brodom Celtic. Nesreću je "predvidjela" i jedna žena iz Nebraske koja je svom suprugu poslala telegram da ne putuje Titanicom. On ju je poslušao i stornirao rezervaciju.

One of the final photos of the #Titanic of passengers by Father Browne pic.twitter.com/D57a7yMGsj — Real Time History (@events_bl) April 11, 2018

Sin jednog poginulog člana posade poslije se prisjetio kako je ispraćao oca u Southamptonu:

- Kada se Titanic odmicao od pristaništa majka je počela plakati. Nakon što sam je pitao zašto plače, odgovorila je: "Taj brod nikada neće stići u New York".

'Taj brod je proklet. Znam to '

Emma Bucknell iz Philadelphije se prije ukrcavanja u Titanic povjerila suputnici Margaret Molly Brown: "Strašno se plašim poći na ovaj brod. Sigurna sam da će se nešto dogoditi".

Čak i nakon što se ukrcala, na nagovor prijateljice, rekla joj je: "Taj brod je proklet. Znam to". Obje su žene preživjele tragediju.

Foto: IMDB

Zanimljivo je i pretkazanje Blanche Marshall s otoka Wight. Ona je s prijateljima i obitelji promatrala kako Titanic prolazi pored otoka. U jednom trenutku je, ničim izazvana, rekla:

"Taj će brod potonuti prije no što stigne u Ameriku". Okupljeni su se zgrozili te je podsjetili kako je Titanic "nepotopljiv". Ona im na to odgovorila: "Ja vidim stotine ljudi koji se u ledenoj vodi bore za život. Zar ste vi toliko slijepi pa to ne vidite? Zar ćete ih ostaviti da se utope?". Ista je žena tri godine poslije predvidjela potapanje Lusitanije.

