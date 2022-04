Isprazni ultimatum: 'Putinove prijetnje oko plina su šminka'

Ne vidim ništa neobično u Putinovoj odluci o plaćanju u rubljima jer će europski kupci i dalje plaćati u devizama, samo što je Gazprombanka sad postala mjenjačnica. Te prijetnje i cijela ova fama koja se stvorila samo su šminka. Europa je vjerojatno računala na rigoroznije mjere i kompliciranije operacije i to bi bilo kad bi prije uplate morali kupovati rublje jer te valute niti nema toliko na tržištu. No u biti se ništa nije promijenilo, plin se i dalje uredno nabavlja kao i do sada, kaže nam energetski konzultant Davor Štern.

Ruski predsjednik Vladimir Putin, odgovarajući na sankcije koje su Rusiji zbog agresije na Ukrajinu nametnuli SAD i EU, odlučio je da svi kupci plina i ostalih energenata rusku robu moraju plaćati u rubljima i to od ovog petka. Prijetio je da će u protivnom obustaviti isporuku. Europske zemlje uvoze i do 40 posto plina iz Rusije, pa bi zatvaranje plinskog dotoka izazvalo tektonske poremećaje u Europi, što zbog nestašice što zbog zatvaranja tvornica. Njemačka je zbog ruskih najava građane upozorila da moraju biti spremni na sve scenarije i početi štedjeti energente kako mogu i znaju.

- Ma ovo je bio samo ruski financijski manevar, ništa više. Ostat će kao i do sada status quo - kaže nam Štern.

Putin zahtijeva da svi kupci ruskog plina moraju imati poseban rubaljski račun u Gazprombanci. No i sad velika većina Gazpromovih europskih kupaca ima otvorene račune u spomenutoj banci, preko kojih i plaća plin Rusiji. Bez nekih poteškoća uz postojeće račune mogu otvoriti rubaljski podračun, pa će tako robu platiti u eurima ili dolarima, a banka će ih konvertirati u rublje i gotovo da se ništa niti ne mijenja. Osim toga, guvernerka ruske središnje banke, Elvira Nabiulina, uspjela je u kratkom roku stabilizirati tečaj rublja, koji je početkom ožujka pao na 150 rubalja za dolar, no vratio se na razinu od gotovo 82 rublja za dolar, odnosno u omjer kakav je imao prije ruskog napada na Ukrajinu.

Cijela ova priča na kraju se svodi na prazno pumpanje mišića u kojem Putin hoće svijetu pokazati da će biti “kako on kaže”, a kaže “sve je isto ko i lani”, samo na drugom jeziku. Na ovaj način Putin može mirne savjesti ostaviti otvorene plinovode “neprijateljskim stranim državama” i pumpati svoj ratni proračun kojim prolijeva krv u Ukrajini već 38 dana. Njemačka, Italija i ostale europske zemlje isto “ostaju na svome” jer će plaćati prema postojećim ugovorima i valutama te će ruska banka potom vršiti konverziju, a istodobno mogu pripremati plan odmicanja od energetske ovisnosti.

