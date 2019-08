Ispred ministarstva u Londonu nožem je izrezao lice muškarcu

Britanski mediji javljaju da je ispred Ministarstva unutarnjih poslova u Londonu, u ulici Marsham, izboden muškarac. Nakon što su prolaznici pozvali policiju, prva patrola naišla je na muškarca u krvi, s ozljedama opasnim po život.

Jedan je muškarac, najvjerojatnije počinitelj, odmah uhićen, a napadnuti muškarac, objavila je policija, nakon primljene prve pomoći više nije bio u životnoj opasnosti.

Fotografija napadnutog muškarca koji je, pišu britanski mediji, najvjerojatnije bio zaposlenik Ministarstva, u međuvremenu se proširila društvenim mrežama, a motiv kao ni identitet napadača još nije poznat.

BREAKING: Man in suit knifed at Home Office – armed cops on scene https://t.co/n7R3iPiPBU pic.twitter.com/4phddnuZJy