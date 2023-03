Ispred bivšeg Pauka svijeće i DVD Mućki: 'Tu sam s tatom posuđivala crtiće i filmove'

Jako tužno. Borio se za svoje snove, a jednostavno je bilo krivo vrijeme. Još kao mala sam dolazila ovdje s tatom posuđivati crtiće i filmove. Sjećam se koliko sam se tad veselila kad bih ušla u videoteku. Bio je dobro poznato lice Trešnjevke, rekla je žena koja je ostavila cvijet za preminulog vlasnika videoteke Pauk u Zagrebu.

Ispred posljednje zagrebačke videoteke gore lampaši, a netko je ostavio i DVD popularne serije Mućke.

Podsjećamo, majka vlasnika kultnog Pauka Marka Jantola u utorak navečer objavila je kako su ga pronašli mrtvog.

Jantol je nestao u prosincu prošle godine.

Policiji je nestanak prijavljen 12. prosinca, a majka ga je zadnji put vidjela dan ranije.

Marko Jantol bio je vlasnik kultnog Pauka

- Ne vjerujem da je mogao negdje otići jer za to nije imao novca. Primijetila sam da je on te nedjelje bio jako uznemiren, no nije mi rekao zbog čega. Nikad me nije htio opterećivati niti je htio da brinem pa mi neke stvari nije ni govorio. Primjerice, da nema zdravstveno ni mirovinsko osiguranje. Ne znam što radi policija i ne mogu ulaziti u njihove metode rada, no nevjerojatno mi je da mene ni mog sina nisu zvali na razgovor. Zvali su jedino da pitaju znamo li s kime se to našao u videoteci u nedjelju, otkud bi mi to znali - ispričala nam je majka Dragica tada.

Videoteka Pauka imala više od 20.000 korisnika

S Jantolom smo razgovarali u listopadu prošle godine, kad je Trgovački sud u Zagrebu otvorio postupak koji prethodi stečaju Malog pauk-filma j.d.o.o. Stečaj je krajem lipnja predložila Financijska agencija (Fina) zbog utvrđenog duga od 20.499 kuna, a sud je u postupku vezanom uz posljednju zagrebačku videoteku Pauk zatražio očitovanja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i zaključno - Državne geodetske uprave. Od njih su tražili podatke ima li Marko vrijednosne papire ili prima dividendu, je li evidentiran kao vlasnik zrakoplova, plovila te ima li nekretninu.

- Ovo mi je prva vijest. Nemam teksta, ne znam što da kažem - da se smijem ili plačem - rekao je tad Jantol dodajući kako zna da je dužnik i priznaje da ima zaostatke u plaćanju.

Videoteka Pauk otvorena je krajem 90-ih godina i od tada je imala više od 20.000 korisnika koji su filmove ispočetka posuđivali na VHS-u. Na sad još donekle “živućem” DVD-u i Blu-Rayu posuđuje još, isticao je Jantol, oko 500 do 800 korisnika - zaljubljenika u film na ‘’starinski’’ način.

- S jedne strane je Netflix, a s druge videoteka Pauk s dvadesetak tisuća kuna duga. To je borba s vjetrenjačama. No u borbi s običnim preživljavanjem u ovim vremenima krize nisam samo ja ugrožen. Ljudi čuvaju svaku kunu i ne znaju što će biti sutra. Ugroženi su i svi obrti u susjedstvu na zagrebačkoj Trešnjevci - rekao je tad vlasnik videoteke Pauk.

