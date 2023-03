Obitelj potvrdila: Pronašli su mrtvo tijelo vlasnika videoteke Pauk nakon tri mjeseca potrage

Marko Jantol (45), vlasnik kultne zagrebačke videoteke Pauk, udaljio se s adrese stanovanja u Ogulinskoj ulici u Zagrebu 11. prosinca 2022. Njegova majka objavila je vijest na društvenim mrežama da je Marko pronađen mrtav u nedjelju u Zagrebu.

- Ne vjerujem da je mogao negdje otići jer za to nije imao novca. Primijetila sam da je on te nedjelje bio jako uznemiren, no nije mi rekao zbog čega. Nikad me nije htio opterećivati niti je htio da brinem pa mi neke stvari nije ni govorio. Primjerice, da nema zdravstveno ni mirovinsko osiguranje. Ne znam što radi policija i ne mogu ulaziti u njihove metode rada, no nevjerojatno mi je da mene ni mog sina nisu zvali na razgovor. Zvali su jedino da pitaju znamo li s kime se to našao u videoteci u nedjelju, otkud bi mi to znali - rekla nam je ranije njegova majka Dragica.

Njegovi prijatelji vjerovali da je netko na Marka vršio pritisak vezano uz videoteku te su rekli da je, na dan kad je nestao, trebao predati videoteku zbog nagomilanog duga. Navodno je molio odgodu, no nije poznato je li je uspio i dobiti. Nije pronađen ni njegov ruksak s laptopom ni mobitel, koji je otad nedostupan.

Majka Dragica samo je željela saznati istinu, a nažalost ispostavilo se ono najgore. Što je uzrok i kakve su okolnosti smrti još uvijek nije poznato.

